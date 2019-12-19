اخبار الخليج

وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض.
وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

الوظائف:
1- أخصائي ثاني العقود والمناقصات (Contracts and Tenders Specialist II):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة سلسلة التوريد، إدارة المواد، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، المالية، القانون، الصيدلة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين.

Advertisements

2- أخصائي أول العقود والمناقصات (Contracts and Tenders Specialist I):
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة سلسلة التوريد، إدارة المواد، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، المالية، القانون، الصيدلة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة البكالوريوس وسنتين لحملة الماجستير.

و لمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم :
1- أخصائي ثاني العقود والمناقصات (Contracts and Tenders Specialist II):
اضغط هنا .

2- أخصائي أول العقود والمناقصات (Contracts and Tenders Specialist I):
اضغط هنا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا