مجلس النواب الأمريكي يوافق على عزل ترمب

صحيفة الخليج الالكترونية

أقرّ مجلس النواب الأميركي الخميس توجيه تهمة ثانية إلى الرئيس دونالد ترمب، ألا وهي عرقلة عمل الكونغرس لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقّه إجراءً رسمياً لعزله.

وبأغلبية 229 صوتاً مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون على توجيه تهمة “عرقلة عمل الكونغرس” إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، لتضاف بذلك إلى تهمة “استغلال السلطة” التي وجّهها إليه النواب قبل ذلك بدقائق.

إبطال تصويت الملايين

في المقابل، علق الرئيس الأميركي قائلاً إن “لديمقراطيين يحاولون إبطال فوزه في الانتخابات”، واتهمهم بالسعي إلى “إبطال تصويت ملايين الأميركيين”.

هذا وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، ليل الأربعاء، بدء الجلسة للتصويت على قضية ترمب. وقالت: “نبدأ بكل حزن مداولات مساءلة ترمب”.

وأضافت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس: “الرئيس لم يترك لنا خيارا سوى مساءلته”.

Advertisements

كما اعتبرت : “ترمب يشكل تهديدا مستمرا لأمن الولايات المتحدة”.

مناقشة تاريخية

وكان مجلس النواب الأميركي بدأ مساء الأربعاء مناقشة تاريخية تهدف إلى توجيه الاتهام إلى الرئيس ليصبح بذلك ثالث رئيس أميركي يحال على المحاكمة تمهيدا لعزله.

من جهته، سخر ترمب من قضية عزله. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الأربعاء، بالتزامن مع بدء جلسة النواب: أتصدقون أنني سأعزل اليوم من قبل اليسار المتطرف. وخاطب الديمقراطيين قائلاً: “لا تفعلوا شيئا تجاه هذا الخطأ الفادح، وأنا لم أخطئ أيضاً”.

كما أضاف: “اقرأوا الوثائق جيداً، هذا لن يحصل مجدداً لأي رئيس أميركي!”.