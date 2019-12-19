شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لائحة الاتهام الأمريكية ضد المبتعث «القحطاني».. قائمة تهديدات و«مسدس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

مثل الطالب السعودي حسن القحطاني أمام محكمة أمريكية، بتهمة حيازة سلاح ناري وإنشاء قائمة بأشخاص يود قتلهم، كما وجه إليه الادعاء في جلسة الاستماع، تهمة إدراج 3 أشخاص في قائمة قتل مرتقبة، حددهم بأنهم الواشي وأستاذ من أساتذته وزميل سابق له في الغرفة.

وتم توقيف القحطاني قبل يوم واحد من موعد تخرجه من جامعة نيومكسيكو الأمريكية، وظهر في المحكمة مقيداً ويرتدي بذلة، كما حضرت زوجته الأمريكية ومحاميه، واستمعت المحكمة لشهادة المحقق الرئيسي العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي جوناثان لابون.

وقال المحقق الرئيسي لابون إن المدرج الأول في قائمة القتل وهو الواشي بالطالب تحدث عن مشادة بينه والقحطاني انتهت بمشاجرة جسدية، بعد ذلك أرسل الواشي رسالة نصية للقحطاني يقول إنه يمكن أن يعيده إلى قائمة القتل.

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وأضاف المحقق أن سبب إدراج الأستاذ في القائمة يعود إلى أنه أعطى الطالب درجة لم يكن راضياً عنها في اختبار أو ورقة، ليتهمه بممارسة التمييز على أساس الجنس وأنه متساهل مع الطالبات أكثر من الطلاب الذكور.

وذكر المحقق بأن الواشي لم يرَ قائمة مكتوبة بالأهداف المزعومة، وقال: “لقد كانت قائمة ذهنية احتفظ بها القحطاني لأشخاص قاموا بتخويفه، لافتاً إلى أنه عندما نفذ العملاء مذكرة تفتيش الخميس الماضي، وجدوا مسدساً محفوظاً في حامل أحذية معلق في خزانة، مشيراً إلى إنه حصل على السلاح بطريقة غير مشروعة في الولايات المتحدة، وأخبر شخصاً ما بأنه يريد قتل أستاذ جامعي وآخرين”، -حسب “عكاظ”-.

إلى ذلك وصف محامي القحطاني جويل مايرز، قضية المدعين الاتحاديين بأنها «ادعاءات غامضة» وأدلة واهية، لأنه لم يثبت ما إذا كان القحطاني يملك المسدس الذي عُثر عليه في منزله، مشيراً إلى أن هذه القضية «قائمة على التلميحات».

يذكر أن القحطاني اعتقل الجمعة الماضية، وغاب عن حفل تخرجه الذي كان مقرراً السبت الماضي بسبب احتجازه، ومع ذلك، قال مايرز إن القحطاني تخرج رسمياً ويريد البقاء في الولايات المتحدة.