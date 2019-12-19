شكرا لقرائتكم خبر عن «مساند» يكشف عن أكثر المهن استقداماً للعمل بالمملكة خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت النشرة الشهرية لموقع «مساند» لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج، عن تراجع أسعار الاستقدام من الفلبين وسيرلانكا والهند بين 100 ريال إلى 3 آلاف ريال في شهر نوفمبر الماضي.

ووفقاً لـ”المدينة” بلغت كلفة الاستقدام من الفلبين 13900 ريال مقابل 14 ألف ريال سابقاً والسيرلانكية 14 ألف ريال مقابل 15 ألف ريال والهندية إلى 16 ألف ريال مقابل 19 ألف ريال سابقاً، فيما استقرت الفيتنامية بـ18 ألف ريال، وارتفعت البنجلاديشية إلى 9800 ريال مقابل 7 آلاف سابقاً.

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وسجلت الجنسيات الأكثر قدوما للمملكة الفلبين بواقع 23%، ثم البنجلاديشية 22% مقابل 17% سابقاً، ثم الأوغندية بواقع 11% مقابل 12%سابقاً، وتراجع الاستقدام من الهند إلى 10% مقابل 11% سابقاً.

فيما بلغ الاستقدام من الجنسيات الأخرى 34%، وفيما يتعلق بالمهن الأكثر استقداماً سجلت العاملة المنزلية 54%، ثم سائق خاص 28%، وعامل منزلي 16%.

وكشف “مساند” عن ارتفاع نسبة الاستقدام من دولة الفلبين بواقع 23%، نتيجة إصدار خدمة «معروفة»، التي تمكن المستفيد من استقدام العاملة المنزلية بتكلفة ثابتة (أقل بـ 50% من تكلفة الاستقدام المعتاد) «غير شامل للقيمة المضافة»، وفي مدة زمنية محددة بـ 45 يوماً، شرط اختيار اسم العاملة من قبل المواطن وهذه الخدمة محصورة فقط على «بوابة مساند» التابعة لوزارة العمل والتي تتيح تصفح أكثر من 1000 مكتب وشركة للمقارنة بين أسعارها.