شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سقوط مركبة إثر انهيار صخري بشارع عام في فيفاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فيفاء:

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط مركبة إثر انهيار صخري في طريق فرعي يؤدي إلى المحكمة العامة بفيفاء، مساء أمس الأربعاء، وذلك جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

من جانبه، باشر الدفاع المدني وشرطة فيفاء والبلدية موقع الانهيار، لإزالة الصخور والأحجار المتساقطة جراء الانهيار.

وأوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء المهنس أحمد بن محمد علوان، أن البلدية استنفرت معداتها لفتح الطريق والطرق الأخرى عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة بمتابعته.