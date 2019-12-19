شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بزيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص خلال العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع تقرير نُشر حديثاً أن يؤدي انتعاش النمو في القطاع الخاص الغير النفطي بالمملكة لتحسن مستمر في مستويات التوظيف، والمساهمة في رفع مستويات الفرص الوظيفية.

ووفقاً للتقرير الذي أصدرته «جدوى للاستثمار»، فإن الربع الثالث من العام الحالي شهد نمواً ملحوظاً في التوظيف في عدد من القطاعات للمواطنين والأجانب- وفقاً لـ”عكاظ”-.

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وأشار التقرير إلى أن قرار وزارة العمل بإلغاء النطاق الأصفر في نظام نطاقات في يناير 2020 سيكون له تأثير إيجابي على سوق العمل، مبينة أنه سيشجع شركات القطاع الخاص المصنفة في النطاق الأحمر على توظيف المزيد من المواطنين، حتى تصبح قادرة على الانتقال إلى النطاق الأخضر.

كما توقع التقرير أن يتحسن التوظيف في قطاع التصنيع بصورة تدريجية في أعقاب صدور قرار يقضي بتحمل الحكومة رسوم المقابل المالي للعمالة الأجنبية للمصانع المسجلة حتى عام 2023.

وكانت هيئة الإحصاء أظهرت في نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2019 انخفاض معدل البطالة إلى 12.3%، مقارنة بـ12.5% بنهاية الربع الأول 2019.

وانخفض معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى 5.6%، مقارنة بـ5.7% في الربع الذي سبقه، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 2.5% وبين الإناث 21%..