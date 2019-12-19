- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعراض تؤكد إصابتك بقرحة المعدة.. فما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تحدث مشكلة في المعدة نتيجة عدم توازن الغذاء والإستهلاك الكبير للأطعمة الدهنية والبهارات والزيوت والحوامض ما يسبب إتلاف الغشاء المخاطي للمعدة وبالتالي القرحة وكذلك فإن الضغط النفسي من شأنه إحداث مشاكل وقرحات في المعدة والسبب الأكثر شيوعاً لحدوث القرحات يكمن في بكتيريا تسمى Helicobacter pylori تتسرب إلى المعدة وتسبب التهاباً يؤدي إلى القرحة يعاني الأشخاص المصابين من هذا الالتهاب سنوات عديدة وحتى كل حياتهم .
فإذا كنتم تعانون من مشاكل في الهضم وآلام أثناء تناول الطعام وبعده فهذا الأمر قد يعني وجود قرحة في المعدة والقرحة هي عبارة عن جروح في المعدة ، وهذه الجروح قد تسبب التهابات وتنتشر هذه الالتهابات في الجسم بالكامل ما يسبب آلام قوية ونستعرض في مقالنا ثمانية أعراض تشير إلى وجود تقرحات في المعدة وكيفية الوقاية من هذه القرحة .
أعراض قرحة المعدة :
غازات مفرطة أو تجشؤ ، غثيان ، نقص بالشهية أو إحساس بالجوع بشكل منتظم ، قلة شرب السوائل ، تعب أو إحساس بوعكة ، تقيؤ ، فقدان الوزن ، براز قاتم غير منتظم وقد يكون مصحوباً بدماء .
ويعتبر التقيؤ بشكل منتظم والتغير في البراز والدم أعراض تشير إلى مرحلة متقدمة من مرض هضمي أو قرحات في هذه الحالة ينبغي عدم التأخر في استشارة الطبيب .
طريقة الوقاية من قرحات المعدة والعلاج منها :
تكمن طريقة العلاج من قرحات المعدة باتباع عادات غذائية سليمة والسيطرة على الضغط النفسي ونقدم لكم العلاجات الطبيعية الأنجع لقرحة المعدة :
إذا كان سبب هذه القرحات هي بكتيريا Helicobacter pylori
فالحل الأمثل يكون بالموز والثوم : فالمركبات الموجودة في الموز تعمل على إنتاج الغشاء المخاطي الذي يحمي القناة الهضمية ويشفي قرحة المعدة من أجل هذا العلاج من الأفضل أن نستخدم الموز المجفف وكذلك فإن الموز يحتوي عناصر مضادة للبكتيريا والثوم مضاد ممتاز للبكتيريا والميكروبات ويمكن أن يثبت مستويات الهيليكوباكتر في المعدة وتمنع تكاثرها.
اسحق فصين إلى 4 فصوص من الثوم وابتلعها ثم اشرب كوباً من الماء خذوا هذا العلاج مرة في اليوم كل يوم ،ويمكنك استخدام العسل في علاج القرحات : فالعسل يحتوي على أنزيماً معروفاً باسم glucose oxidaseيشجع على إنتاج ال hydrogen peroxide الذي يحارب بدوره البكتيريا المسؤولة عن قرحة المعدة بالإضافة أنه يحد ويخفف من التهاب الغشاء المخاطي والعسل غذاء مثالي للوقاية من العديد من الأمراض والشفاء منها ويمكنك من خلاله التخلص من قرحات المعدة والوقاية منها .
كانت هذه تفاصيل خبر أعراض تؤكد إصابتك بقرحة المعدة.. فما هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.