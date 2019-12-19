العشبة السحرية التي تساعدك على انقاص الوزن.. فما هي طريقة استعمالها؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

العشبة السحرية تفقدك 10 كيلو طعمها ليس فقط بالمقبول بل هو لذيذ سهلة التحضير ومتعددة الفائدة خصوصا للمرأة



طريقة استعمالها للتخسيس وفوائدها.

نبتة المليسة مفيدة جدًا من الناحية الصحية، ولها استخدامات عديدة، وقد أجريت بعض الدراسات والأبحاث لإثبات فوائد هذه النبتة، واكتشاف فوائد أخرى جديدة لها، ومن فوائد المليسة:

تساعد في إزالة المغص، وآلام البطن، وتساعد في طرد الغازات، وتسهّل من عملية الهضم؛ فهي مفيدة لمن يعاني من عسر في الهضم.

المليسة مفيدة للجهاز العصبي؛ فهي تساعد في تهدئة الأعصاب، وتساعد في إيقاف حالات التشنج العصبي، وتساعد في علاج بعض الأمراض العصبية، والاضطرابات النفسية، مثل: الهستيريا، والدوار، والأرق، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، والضغوط النفسية، وغير ذلك. فالمليسة هي عبارة عن مسكّن ومهدّئ للأعصاب.

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المليسة مفيدة للنساء اللواتي يعانين من عسر الطمث، وهي مفيدة للحوامل، والمرضعات؛ فالمليسة تساعد في إدرار الحليب.

المليسة تساعد في تحسين القدرات العقلية، وتقوية الذاكرة.

المليسة تفيد في علاج حب الشباب، والوقاية منه؛ وذلك لأنها تقلل من الإفرازات الدهنية للجلد.

استعمال المليسة للتخسيس

في لتر ماء نضع حفنة من العشبه و تغلى مدة 5 دقائق

يشرب على الريق من كوب الى كوبين على الريق قبل الفطور ب 30 دقيقة .

يجب اتباع نظام 1200 سعرة حراريه لخسارة 10كيلو في الشهر .