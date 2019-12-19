شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار انخفاض درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج، اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجة الحرارة، ورياح قوية مثيرة للأترية والغبار

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، الخميس، أنخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي ( مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) و سماء غائمة جزئيا على جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

Advertisements

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله بارد نسبيا مع بعض السحب.

وحذرت الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة داعية الى اخذ الحيطة والحذر.

درجة الحرارة العظمى 20م الصغرى 15م.

الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار و انخفاض آخر في درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.