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وصفات طبيعية لشد ترهلات الجسم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

وصفات طبيعية لشد ترهلات الجسم

متابعات_الخليج 365

إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية للتخلص من ترهل الجسم، حلول يمكنك القيام بها في المنزل دون عمليات الشد الجراحية، خاصة بعد نقصان وزنك بسبب الرجيم أو بعد الحمل والرضاعة، إليك هذه الوصفات:

 

الطريقة 1

ضعي مقادير متساوية من الشبة الناعمة والنشا وزيت الزيتون، مع قليل من الماء حتى تصبح كأنها كريم أو عجينة، ضعي العجينة على المكان المترهل ودلكيه بها حتى يتشربها الجلد، ويفضل أن يكون ذلك يوميا أو يوم بعد يوم.

 

الطريقة 2

 

سخني ورق الكرنب "الملفوف" الأخضر على نار أو بالمكواة وضعيه على الجلد المراد شده ثم لفي عليه شاش طبي طيلة اليوم.

 

الطريقة 3

 

ضعي مقادير متساوية من زيت الزيتون وزيت النعناع وزيت الزنجبيل مع خل التفاح ثم ادهني بالخليط المنطقة المراد شدها، كرري الوصفة حتي الحصول على النتيجة المرغوبة.

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الطريقة 4

 

ضعي مقادير متساوية من الشبة البيضاء وأي كريم مرطب وزيت زيتون وماء الورد مع ليمونة أو نصف ليمونة كبيرة.

 

الطريقة 5

 

اشربي 3 أكواب من مغلي بذور الشمر يوميا إحداها على الريق صباحا.

 

الطريقة 6

 

دلكي المنطقة المراد شدها بزيت اللوز مع زيت الخردل.

 

في الغالب ليس هناك أي أعراض جانبية لمثل تلك الطرق، لكن بعض أنواع الجلد تكون أكثر حساسية من غيرها، إن حدث هذا مع أي طريقة منها فيجب التوقف عنها فور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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