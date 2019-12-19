- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: خلل كبير في "واتس آب" يعطل التطبيق ويحذف دردشات المجموعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
اكتشف باحثون في شركة تشيك بوينت للأمن السيبراني خللاً كبيراً في تطبيق واتس آب يسمح بإرسال رسالة دردشة جماعية مدمرة تؤدي إلى تعطيل سريع وكامل للتطبيق لجميع أعضاء المجموعة.
تم اكتشاف خلل كبير في تطبيق واتساب يسمح للناس بإحداث مشاكل في محادثات المجموعة وتعطيل تطبيق المراسلة لجميع الأعضاء، وقال الباحثون في شركة تشيك بوينت Check Point للأمن السيبراني: إن المشكلة تعني أنه يمكن للناس إرسال رسالة دردشة جماعية مدمرة تؤدي إلى تعطل سريع وكامل لتطبيق واتساب بأكمله لجميع أعضاء المجموعة.
ويؤدي هذا الخلل إلى اضطرار المستخدمين لإلغاء التطبيق وإعادة تثبيته على أجهزتهم للاستخدام مرة أخرى، وبمجرد إعادة التثبيت، لن يتمكن المستخدم من العودة إلى الدردشة الجماعية أو الوصول إلى أي من سجلات الدردشة للمجموعة، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
وأبلغت شركة "تشيك بوينت" واتس آب لإصدار تحديثاً لإصلاح المشكلة، ونصحت المستخدمين بتحميل أحدث إصدار للتطبيق لحماية أنفسهم
كانت هذه تفاصيل خبر باحثون: خلل كبير في "واتس آب" يعطل التطبيق ويحذف دردشات المجموعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.