استعمالات غريبة لمزيل العرق.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعرف مزيل العرق بقدرته على السيطرة على التعرق والحفاظ على النظافة الشخصية والرائحة الزكية للجسم ويزيل العرق فهو يساعد في الكثير من الأعمال المنزلية وهي:-



*يستعمل لصرير الأبواب أو الصوت المزعج الصادر عنها وذلك عن طريق رش القليل منها عل الباب أو النافذة

*التخلص من الحكة التي تسببها لسعات الحشرات

*مقاومة التورمات الجلدية أو فقاعات الجلد عن طريق رش مزيل العرق عليها

*الحفاظ على رائحة منعشة في الخزانة

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*تثبيت المكياج على البشرة الذهنية عن طريق رش القليل من المزيل على وجهك من بعيد يبقيه لامعا

*تعطير القدمين

*عند ارتداء دجينز ضيق يسهل عملية اللباس عن طريق رشه على الساقين

*التخلص من تعرق اليدين عن طريق رشه على اليدين

*إزالة طلاء الأظافر بوضع اليدين في الماء الساخن و رش مزيل العرق على الأظافر

*تجفيف البثور وحب الشباب عن طريق رش القليل من مزيل العرق عليها وفرك الحبوب قليلا