عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فولكس فاجن تحذر المشاة بإنذار عالمي من إبداع ليسلي ماندوكي

الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تطبيقا للوائح الاتحاد الأوروبي والتي تنص على ضرورة أن تُصدر السيارات الكهربائية إنذارا صوتيا لتنبيه المشاة من أجل رفع مستوى السلامة والأمان في الحركة المرورية، أعلنت شركة "فولكس فاجن"الألمانية أنها تعاونت مع الموسيقار العالمي ليسلي ماندوكي، من أجل "إبداع" إنذار صوتي "يستشرف المستقبل"، ليعبر عن هوية السيارة الكهربائية.

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وأعلنت الشركة الألمانية عن تزويد سيارتها الكهربائية ID.3 بنظام إنذار صوتي، وذلك تطبيقا للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة، لافتة إلى أنها ستطلق السيارة الكهربائية الجديدة بالأسواق في منتصف 2020.

وأشارت "فولكس فاجن" إلى أن الإنذار الصوتي سيصدر حتى سرعة 30 كيلومتر في الساعة، وسيكون مسموعا خارج وداخل السيارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.