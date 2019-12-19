شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو لتيسير جهود استئناف محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يشجع فلسطين وإسرائيل على التقارب من بعضهما البعض وإعادة إطلاق محادثات السلام فيما بينهما في أسرع وقت ممكن، معربا عن تقدير بلاده للمساعي الحميدة للأمم المتحدة وجهود الوساطة المصرية ذات الصلة.

وأضاف تاو – في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن لبحث الوضع في الشرق الأوسط نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم ، الخميس، أن "المظلمة التاريخية تعود جذورها إلى التعقيد الشديد للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية.. وإن رد العنف بالعنف لن يثمر عن أي شيء. فقط عبر البناء التدريجي للثقة السياسية المتبادلة لصالح الأمن المشترك يمكن الإسهام في إيجاد حل طويل الأجل ثابت ومستدام".

وتابع تاو أن الأطراف ذات الصلة يتعين أن تواصل العمل انطلاقا من المصالح الكلية لسلامة المجتمعات المحلية والسلام والاستقرار في المنطقة وممارسة ضبط النفس والهدوء للمضي قدما في تقريب وجهات النظر مع الطرف الآخر ووقف الأعمال العسكرية والكف عن التصريحات الاستفزازية.

كما دعا تاو الأطراف المعنية إلى وقف كل أعمال العنف ضد المدنيين بهدف تحقيق تخفيف فعال لحدة الوضع وإعادة بناء الثقة المتبادلة وتعزيزها وخلق ظروف مواتية لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.

وأكد المبعوث الصيني أن بلاده تدعم كل الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي التي تسهم بإيجابية في السلام بين فلسطين وإسرائيل، وتقدر المساعي الحميدة للأمم المتحدة وجهود الوساطة المصرية، وتعارض بقوة أي تصريحات غير مسؤولة من جانب أي دولة بشأن القضية الفلسطينية.

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وأعرب تاو عن قلقه بشأن مواصلة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تواصل توسع الأنشطة الاستيطانية تزامنا مع هدم المزيد من المنازل الفلسطينية، وذلك عقب 3 سنوات من صدور القرار رقم 2334 الذي وصف تلك الأعمال بأنها غير قانونية.

ولفت تاو إلى تصاعد أعمال العنف والخطاب التحريضي من جانب الأطراف المعنية وتوقف عملية السلام في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع الأطراف القرار 2334 "بجدية وفعالية"، والبقاء على المسار الصحيح نحو التوصل إلى حل سياسي، والتمسك بمبدأ النزاهة والعدالة الأساسي.

وحث تاو على منح الأمم المتحدة دورا رئيسيا في هذا الشأن، حتى تحقق تضافرا بين الجهود الإقليمية والدولية للدفع من أجل تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية خلال وقت قريب.