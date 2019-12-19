شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: ميليشيات طرابلس تجند الأطفال للزج بهم فى المعراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجيش الوطني الليبي أن ميليشيات العاصمة طرابلس تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في المعارك، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية أن الجيش الليبي يثق تماما في قدرته على دحر الإرهاب في طرابلس.

وأكد اللواء المسماري أن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، يواصل التقدم في معركة طرابلس.

وشن سلاح الجو الليبي، ثلاث غارات على ميليشيات طرابلس في عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، كما حقق الجيش تقدما ضد ميليشيات طرابلس، وسيطر على مناطق الساعدية وكوبري الزهراء وعين زارة جنوبي العاصمة.

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وفي السياق ذاته، استهدفت غارات جوية للجيش الوطني الليبي مواقع الميليشيات المسلحة في مدينة سرت.

وكان اللواء أحمد المسماري أعلن، في وقت سابق، أن الجيش "لن يقبل بوجود جندي أجنبي واحد" على أراضي ليبيا، مؤكدا أن بلاده "ليست قطر التي احتلت بقواعد تركية"، وذلك تعليقا على اتفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يمهد لوجود قوات تركية على الأرض.