شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى بحرينى: أى قمة إسلامية بدون السعودية محكوم عليها بالفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، أن المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى هي مركزا للعالم الإسلامي، وهي تحتضن مهد العروبة والرسالة الإسلامية وقبلتها، ومدنها المقدسة وقبر الرسول الكريم ، ويحج إليها سنويًا ملايين المسلمين من جميع أقطار العالم. وهي من أهم الدول ليس في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم بأكمله سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي .

وشدد "البوعينين"، على أن السعودية هي قبلة المسلمين وفيها بيت الله الحرام . وأن أي قمة أسلامية او قمة لمناقشة حال الأمة الاسلامية لا تشارك فيها السعودية فهي قمة محكوم عليها بالفشل مسبقاً قبل أن تبدأ ، بل أن اي ترتيب في داخل البيت الإسلامي لايحظى بمباركتها لايعتد به وكأنه لم يكن.

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وأكد ـن التشرذم تحت أي مسمى كان سواء ( قمة مصغرة ) او ( تكتل اسلامي ) لايخدم الإسلام ولا المسلمين أنما يأتي في أطار أجندات خفية تهدف الى تفتيت الأمة تحقيقا لمصالح ايدلوجيات تتخذ من الاسلام وسيلة لتحقيق أطماع سياسية وأحلام توسعية. وتعمل على استقطاب قوى الأرهاب وتدريبهم وتسليحهم ودعمهم بأموال وأعلام سياسي مشبوه موجه ضد المملكة ودول الخليج على وجه الخصوص.