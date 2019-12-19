عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البالونات والجينز والبروكلي.. أشياء ممنوعة في البيت الأبيض

الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يتمتع الرئيس الأمريكي بكثير من الامتيازات خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة، كالعيش في البيت الأبيض، بالإضافة للحصانة الدبلوماسية، وغيرها من المميزات التي يقدمها له القانون الأمريكي.



لكن هناك عدد من الأشياء يُمنع تداولها في البيت الأبيض، وفقا لقواعد وتقاليد فرضها عدد من رؤساء الولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهواتف المحمولة في البيت الأبيض للحد من التسريبات الأمنية.

لكن ترامب ليس الوحيد الذي فرض قائمة بالأشياء الممنوعة خلال فترة رئاسته، فقد سبقه عدد من الرؤساء في أمريكا، بحسب موقع "سبوتنيك".

حظر ارتداء الجينز أثناء العمل

بعد 6 أيام من توليه منصب الرئاسة عام 2001، حظر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ارتداء الجينز خلال فترة العمل، حيث كان يرغب في استعادة اللباس الذي كان متداولا خلال فترة رئاسة والده.

إلا أن بعض الأشخاص حصلوا على استثناءات ومنهم نجم فرقة الروك "يو تو" (U2) الإيرلندي بونو، عندما زار البيت الأبيض عام 2005.

رؤساء رفضوا وجود المشروبات الكحولية

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منعت لوسي هايس، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق رذرفورد هايز، المشروبات الكحولية بين عامي 1877 و1881.

كما منعت إليانور روزفلت جميع أنواع الكحول، خلال فترة حكم زوجها فرانكلين، أما الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، فلم يكن من محبي المشروبات الكحولية.

ممنوع وجود البالونات

استبعد البيت الأبيض عام 2017 عددا من الأشياء عندما فتح أبوابه للزائرين ومنها الألعاب النارية والسكاكين والبالونات.

ويربط العديد من الخبراء منع البالونات بالحادثة التي وقعت عام 2016، عندما وقعت عدة بالونات على أرض البيت الأبيض مسببة ذعرا أمنيا.

جورج بوش الأب والبروكلي

شن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب حملة شرسة على البروكلي خلال فترة رئاسته، ليقوم بحظر تناوله ليس في البيت الأبيض فقط وإنما في القوات الجوية.

وبرر بوش الأب موقفه بأن أمه أرغمته في صغره على تناوله ولم يعجبه، وقال: "الآن أنا رئيس للولايات المتحدة ولن آكل المزيد من البروكلي".