طورت عالمة المحيطات والمهندسة Derya Akkaynak خوارزمية برنامج كومبيوتر اطلقت عليها اسم Sea-thru بحسب وصفها تعمل على “إزالة الماء” من الصور الملتقطة تحت سطح الماء، النتائج كانت دقيقة للغاية مع الحفاظ على التشبع والالوان الطبيعية، هذه التقنية لديها القدرة على إحداث ثورة في عالم التصوير تحت الماء. © القيادي برنامج Sea-thru لإزالة الماء من الصور الملتقطة تحت الماء

في حين أن تعريف التقنية بالقدرة على “إزالة الماء” من الصور ليس هو التفسير العلمي

المناسب لكيفية عملها، ولكن النتيجة من استخدام التقنية هي ازالة تأثير الماء من الصور.

من خلال إزالة اللون المائي والانتثار الخلفي الناجم عن الطريقة التي يتحرك بها

الضوء عبر الكتلة المائية، ستكون قادر على التقاط صور طبيعية تحت الماء لأنها

ستعمل بشكل مشابه للعين البشرية عند النظر الى منطقة جافة، اي اختفاء المياه.

* مبدأ عمل خوارزمية

تم ابتكار تقنية Sea-thru بعد التقاط أكثر من 1100 صورة لـ اثنين من المسطحات

المائية المختلفة، ” كل منها يتضمن مخطط لوني مختلف، تم استخدام هذه الصور

لتدريب نموذج يعوض عن الطريقة التي ينتشر فيها الضوء عبر الماء”.

قالت Derya Akkaynak :” في كل مرة أرى فيها شعاب مرجانية ذات تكوينات كبيرة

اقوم بوضع مخطط الألوان الخاص بي عند قاعدة الشعاب المرجانية وأسبح لبعد 15 متر،

ثم أبدأ السباحة نحو الشعاب المرجانية نحو الرسم البياني الملون وتصويرها من زوايا

مختلفة قليلاً حتى أصل إلى الشعاب المرجانية”.

” بعد التدريب لم يعد مخطط الألوان ضروريًا، كل ما تحتاجه هو صور متعددة

للمشهد تحت الضوء الطبيعيدون الحاجة الى صورة المخطط اللوني”.

توضح هذه الصورة التجريبية، المنشورة جنبًا إلى جنب مع الورقة البحثية التي

توضح تقنية Sea-thru بالتفصيل إلى أي مدى تبدو نتائج Sea-thru دقيقة.

تختلف طريقة Sea-thru عن معالجة الصور في ادوبي فوتوشوب، النتيجة ستختلف

اذا ما قمنا بزيادة التضاد وتعزيز الوضوح لاسترجاع الالوان المشبعة التي خسرت

بسبب الماء، هذه التقنية هي تصحيح دقيق جداً والنتائج صحيحة ١٠٠٪ .

اكتشف ايضاً | نظام Nvidia AI لفلترة الصور وازالة العلامات المائية بالذكاء الاصطناعي

يتم تطوير هذه التقنية مع التركيز على الاستخدامات العلمية، لا يمكننا إلا أن نتخيل النتائج

التي سنحصل عليها إذا تم استخدام هذه التقنية ومشاركتها مع مصورين جغرافيين ومختصين

مثل Paul Nicklen …

إذا كنت ترغب في الغوص في التفاصيل الدقيقة حول كيفية تطوير هذه الخوارزمية

وكيفية عملها، يمكنك قراءة الورقة البحثية الكاملة عن طريق الرابط التالي او قراءة

المقالة التي نشرها موقع Scientific American.

