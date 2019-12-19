دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تطبيق جديد من مايكروسوفت يسمح بإجراء المكالمات الهاتفية من الكمبيوتر

قامت شركة مايكروسوفت بتطوير نسخة من تطبيق Your Phone والتي تسهل استعماله كأداة لإجراء المكالمات الصوتية عبر أجهزة الكمبيوتر مباشرة.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فقد كانت مايكروسوفت تختبر نسخة تجريبية من البرنامج خلال الشهرين الماضيين، حتى أعلنت مؤخراً أنها ستوفر خاصية المكالمات في تطبيق Your Phone، والتي تسمح بإجراء واستقبال المكالمات الصوتية عبر الكمبيوتر.

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وقالت التقارير أنه يمكن الاستفادة من هذا التطبيق وممزياته الجديدة من خلال تحميله على كلا من الهاتف والكمبيوتر، سواء من خلال متجر غوغل بلاي للهواتف، أو من خلال متجر التطبيقات الخاص بمايكروسوفت المخصص لأجهزة الكمبيوتر.

وبعد قيام المستخدم بتسجيل حساب جديد على تطبيق Your Phone، يمكنه بعدها الدخول والبدء في إجراء واستقبال المكالمات.

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جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت طرحت نسخة تجريبية من تطبيق Your Phone خلال يوليو الماضي، حيث اقتصرت مميزاتها على مزامنة الرسائل النصية والصور والإشعارات بين الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز.المزيد:

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