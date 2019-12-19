شكرا لقرائتكم خبر عن البريد السعودى يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المصرى لتحسين الخدمات المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مؤسسة البريد السعودي، على مشروع مذكرة تفاهم مع البريد المصري، وذلك في عدد من المجالات ذات الصلة، أبرزها تحسين جودة الخدمات البريدية المقدمة لحجاج ومعتمري جمهورية مصر العربية، ووضع آلية عمل منافسة لمعالجة المراسلات القضائية بين البلدين الشقيقين، والحوالات المالية.

ووقع نيابة عن رئيس مؤسسة البريد السعودي، المهندس آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبانمي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومن الجانب المصرى، رئيس مجلس إدارة البريد المصري المهندس عصام محمد الصغير.

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وتضمنت المذكرة تعزيز التواصل والتعاون في الأعمال البريدية ذات الاهتمام المشترك في الاتحاد البريدي العالمي، إذ تأتي المذكرة التي تم توقيعها قبيل انطلاق فعاليات الدورة الـ (23) لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب التي تترأسها المملكة، في ضوء النمو المتسارع للأعمال البريدية في كلا البلدين، ورغبة الطرفين ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي للعمل ودعم تطوير الخدمات البريدية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أن مؤسستا البريد السعودية والمصرية تُعدان من المؤسسات البريدية المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجهة جودة الخدمات البريدية المقدمة، وكفاءة الأداء العالية المستندة على أحدث التقنيات المبتكرة، الأمر الذي مكّن كلا المؤسستين من تقديم أفضل الخدمات البريدية المتقدمة والمتكاملة، وفقًا لأفضل المعايير الدولية.