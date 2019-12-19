شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية جزر القُمر يعلن فتح سفارة لبلاده بالمغرب فى يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الشؤون الخارجية لجمهورية جزر القمر سويف محمد الأمين، اليوم الأربعاء، بمدينة بالعيون، أن بلاده ستفتتح سفارة لها بالمغرب في يناير 2020.
وقال وزير خارجية جزر القمر، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب افتتاح القنصلية العامة لجزر القمر بالعيون، إن "هذه السفارة لن تغطي المملكة المغربية فقط، وإنما دول المنطقة أيضا".
ونوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بجمهورية جزر القمر، مضيفا أن تعزيز التعاون مع المملكة المغربية يشكل عنصرا ثابتا في السياسة الخارجية لبلاده منذ نيلها الاستقلال.
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