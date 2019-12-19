شكرا لقرائتكم خبر عن رفضت الزواج منه ففجر قنبلة فى منزلها ويفارقا الحياة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم شاب سورى على تنفيذ جريمة بشعة أدت إلى مصرعه ، ومقتل فتاة مراهقة ، بعد أن فجر قنبلة يدوية داخل منزل أسرة تلك الفتاة المراهقة، جنوب سوريا .

وذكرت تقارير إعلامية أن شاباً يدعى رامى خالد حذيفة، أقدم على تفجير قنبلة يدوية داخل منزل وليد صادق فى بلدة الكفر بمحافظة السويداء جنوبى سوريا.

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ونقل موقع سكاى نيوز عربية عن موقع "شبكة السويداء 24"، أن الشاب الذى يبلغ من العمر 19عاما، كان قد عرض الزواج على الفتاة بيسان "17 عاما" مرات عدة، غير أن طلبه جوبه بالرفض من قبل عائلة الفتاة.

وأضاف الموقع أن رامى، كان قد توجه إلى منزل بيسان، ودخله ثم فجر قنبلة يدوية كانت بحوزته داخل البيت.

ولاحقا، ذكر مصدر فى مستشفى السويداء الوطنى، أن رامى، وبيسان وصلا إلى المستشفى، وقد فارقا الحياة إثر إصابات خطيرة تعرضا لها، أما والدة بيسان، فدخلت مصابة بجروح متفاوتة، حيث نقلت إلى قسم العناية المشددة لإجراء الأسعافات اللازمة لها.