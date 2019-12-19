شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع تمور وحقائب شتوية فى محافظات اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية توزيع مواد إيوائية شملت 289 حقيبة شتوية، استفاد منها 2,184 فردًا من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات، عدن، صنعاء، مأرب باليمن.

ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة أيضا مشاريع إنسانية متنوعة لـ 100 يتيم ويتيمة في محافظة تعز اليمنية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للإغاثة والتنمية وتنفيذ مؤسسة اليتيم التنموية. وشملت المشاريع توزيع الكفالات المعيشية وكسوة الشتاء وإجراء الكشوفات الطبية على الأيتام.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,089 كرتونًا من التمور للنازحين الفقراء والأسر المستضيفة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,089 أسرةً.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

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وفي سياق متصل، تمكن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2019م، من انتزاع 9 ألغام مضادة للأفراد و372 لغمًا مضادًا للدبابات و21 عبوة ناسفة و884 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,286 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الثاني لهذا الشهر.

يُذكَّر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 117,216 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.