شكرا لقرائتكم خبر عن جراح قلب يرد على مقولة «الحاشي لا يضر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد جراح القلب غنام الدوسري أن سلوك السعوديين الغذائي سبب للإصابة بأمراض القلب، وأن الأطباء يخطئون عندما يقولون لمرضاهم “كلوا من الشحوم حتى تشبعون”، فقد يُفهم ذلك خطأ من ذوي المستوى التعليمي البسيط.

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وقال خلال استضافته في برنامج “معالي المواطن” إن مقولة “الحاشي لا يضر، لا شحم ولا لحم”، غير صحيحة، لأن كل الدهون لها مضار وليست المسألة أن شركات الأدوية تروج لعلاجات الكولسترول، فهذا غير صحيح.

وأضاف أنه فيما يتعلق بأمراض القلب، يعتمد الأطباء على دراسات جمعية القلب الأمريكية التي تفصل بين أنواع الشحوم المختلفة، ولهذا لا يجب على الطبيب أن يقول لأحد كُل ما تريد وستكون أمورك طبيعية، فذلك مؤسف جدا لأنه يعطي رسالة مغلوطة.

ولفت الدوسري إلى أن الكولسترول لو وصل لمستوى معين تترسب الشحوم على جدار الشرايين، ثم يترسب عليها الكالسيوم عند وجود التهاب في داخل الشريان و”يتكلس” الشريان، ما يتسبب في ضيقه والإضرار بالصحة بشكل بالغ.