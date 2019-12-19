عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انستجرام يتيح للمستخدمين مشاركة صورة مجمعة داخل الاستورى

الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلن تطبيق مشاركة الصور انستجرام عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين دمج أكثر من صورة ومشاركتها ضمن ميزة "الاستوري".



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وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أوضح انستجرام، أنه يمكن الآن للمستخدمين نشر العديد من الصور فى شاشة واحدة، فيما ستتوفر الميزة الجديدة – المسماة Layout – فى جميع أنحاء العالم اعتبارًا من اليوم، والتى ستسمح بمشاركة ما يصل إلى 6 صورة معًا.

ورغم أن هذه الميزة تبدو بسيطة للغاية، لكنه من المرجح أن تحظى بشعبية كبيرة، خاصة أنه فى ظل اتجاه العديد من المستخدمين إلى تطبيقات تعديل القصص، لذلك فإن توفير هذه الميزة من انستجرام نفسه أمر مرحب به.

وكان التطبيق قد سعى خلال الفترة الماضية إلى تعزيز المزايا المتاحة مع القصص، بما فى ذلك وضع الإنشاء Create Mode الذى يعطى الناس مكانًا لصنع المحتوى أكثر من مجرد الصور.