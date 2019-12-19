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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انستجرام يتيح للمستخدمين مشاركة صورة مجمعة داخل الاستورى
الخميس 19 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلن تطبيق مشاركة الصور انستجرام عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين دمج أكثر من صورة ومشاركتها ضمن ميزة "الاستوري".
وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أوضح انستجرام، أنه يمكن الآن للمستخدمين نشر العديد من الصور فى شاشة واحدة، فيما ستتوفر الميزة الجديدة – المسماة Layout – فى جميع أنحاء العالم اعتبارًا من اليوم، والتى ستسمح بمشاركة ما يصل إلى 6 صورة معًا.
ورغم أن هذه الميزة تبدو بسيطة للغاية، لكنه من المرجح أن تحظى بشعبية كبيرة، خاصة أنه فى ظل اتجاه العديد من المستخدمين إلى تطبيقات تعديل القصص، لذلك فإن توفير هذه الميزة من انستجرام نفسه أمر مرحب به.
وكان التطبيق قد سعى خلال الفترة الماضية إلى تعزيز المزايا المتاحة مع القصص، بما فى ذلك وضع الإنشاء Create Mode الذى يعطى الناس مكانًا لصنع المحتوى أكثر من مجرد الصور.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.