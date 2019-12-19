عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألماس وطفلة وحطام تيتانيك.. أغرب طرود البريد في الماضي

الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

في الماضي، كان نظام الخدمات البريدية وسيلة رائعة لضمان تسليم الطرود بأسعار معقولة وبسرعة نسبية، ولكن مع مرور الوقت، بدأ الأشخاص في إرسال الكثير من الأشياء والأغراض التي اتسمت بالغرابة الشديدة مثل الحيوانات والتوابيت والبيض وحتى الأشخاص.



وفي التقرير التالي يلقي موقع "برايت سايد" الأمريكي، الضوء على أغرب الأشياء التي رصدها رجال البريد خلال تاريخ عملهم.

1- طفلة

في عام 1914 أرسل أحد الآباء ابنته التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 4 أعوام إلى جدتها لزيارتها من ولاية إيداهو الأمريكية إلى ولاية ويستون، وادعى الأب حينها أن تكلفة طرد البريد كانت أرخص بكثير من ثمن تذكرة القطار.

وكانت الطفلة "ماري" تزن نحو 22 كيلوجراما، وبما أنه لا توجد قيود على إرسال الأشخاص بالبريد، وضعوا الأختام البريدية على معطفها وختموها وأرسلوها عبر البريد.

2- ألماسة الأمل Hope Diamond

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من أغلى وأغرب الأشياء التي استخدمت فيها خدمة البريد لنقلها، كانت "ألماسة الأمل" (Hope Diamond) التي اشتراها المليونير وتاجر المجوهرات الشهير هاري وينستون، وتبرع بها إلى "متحف التاريخ الطبيعي" في نوفمبر/تشرين الثاني 1958، ولم يجد المليونير طريقة أضمن وأوفر لإرسال تبرعه الثمين أكثر من البريد.

وأرسلت الألماسة Hope الشهيرة التي كانت تزن أكثر من 45 قيراطاً، عبر البريد في صندوق بني داكن، بتكلفة 2.44 دولار فقط، بالإضافة إلى مبلغ تأميني إضافي بقيمة 142.85 دولار للقلادة التي سلمها ساعي البريد بنفسه إلى رئيس المتحف أمام كاميرات المراقبة.

3-أسماك الزينة

يبدو أن الناس في الماضي لم يتركوا شيئاً إلا وأرسلوه عبر البريد، من أغربها استخدام خدمة البريد لإرسال الأسماك الحية (الزينة) وأيضاً الميتة.

4- حرباء

أرسل رجل يدعى ديفيد من مدينة فوستوريا بولاية أوهايو الأمريكية، حيوانه الأليف الحرباء إلى أورلاندو بولاية فلوريدا لأنها كانت أكثر دفئاً من منزله. وفي ديسمبر/كانون الأول عام 1954، أرسل ديفيد رسالة إلى مدير مكتب البريد في أورلاندو، ذكر فيها أنه أرسل الحرباء من أوهايو لبرودة الطقس عليها وطلب منه إطلاق سراحها فور استلامها، وأن يطمئنه على وصولها بسلام، وعندما حدث ذلك، بالفعل رد عليه مدير مكتب البريد، متمنياً له أعياد ميلاد سعيدة.

5- حطام السفينة تيتانيك

عثر على أكثر من 90 طناً من حطام السفينة تايتانيك في إيطاليا، الذي أرسل من ميلانو إلى جورجيا عبر الخدمة البريدية، وتكلف نقله بين مليون و3 ملايين دولار.