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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. افتتاح أول فندق مصنوع من الثلج فى السويد
الخميس 19 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
افتتح منذ أيام أول فندق في العالم مصنوع بالكامل من الجليد والثلج في السويد ، وقد استقبل الفندق حتى الآن أكثر من مليون زائر، مع وجود زيادة في الإقبال للاحتفال بعيد الميلاد.
واعتمد تأسيس الفندق على 33 فنانا من 16 دولة ، لتجهيز الفندق لهذا الشتاء ، تحت إشراف المخرج الإبداعي Luca Roncoroni.
تم إنشاء غرفة ذات طابع ويست إند تسمى "ليلة في المسرح" مع ستائر منحوتة على الجليد، ونموذج مصغر لمدخل الفندق في الوسط، وسرير متجمد يقع بين المسرح المصغر ومقاعد في القاعة، مع ستة مقاعد جليدية بالحجم الطبيعي ليجلس عليها الضيوف.
ومن المقرر أن يذوب الفندق خلال فصل الربيع في نهر Torne ، وتتميز الغرفة بمنحوتات عظمية عملاقة وسرير متجمد، كل منها يتوهج من الداخل بمساعدة إضاءة أرضية.
سوف يستكشف الضيوف IceBar المليئة بالمرح هذا العام ، مع "Torneland" - والألعاب ، وبالونات الهواء الساخن المحيطة بالبار.
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