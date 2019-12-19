شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمى 2020 "عاما للخط العربى".. و"اليونسكو" تحتفى بـ "لغة الضاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة السعودى، تسمية عام 2020م المقبل بـ"عام الخط العربي"، احتفاءً بالخط العربي وتقديراً لما يُمثله من أهمية في التعبير عن مخزون اللغة العربية وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وأكج ان وزارة الثقافة السعودية ، ستعمل خلال عام الخط العربي 2020 ، على تقديم فعاليات نوعيّة تخدم الخط العربي وتعزز من حضوره في المجتمع على مدار العام، كما ستعمل على تحفيز الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية على المشاركة في الحدث والإسهام في إبراز أهمية الخط العربي، إلى جانب تشجيع الأفراد والمهتمين بعرض مواهبهم عبر منصات متنوعة.

ويأتي الاحتفاء بالخط العربي ضمن جهود وزارة الثقافة السعودية، لإبراز العناصر الرئيسية المكوّنة للثقافة العربية التي يأتي على رأسها الخط بوصفه فناً أصيلاً له خصائصه وأساليبه المميزة، ووعاءً معرفياً مهماً احتوى الثقافة العربية وأسهم في نقلها من جيل إلى جيل.

وكانت قد شهدت احتفالية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) باليوم العالمي للغة العربية، جلستي نقاش حول موضوع هذا العام الذي حمل عنوان " اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، بحضور عدد من ممثلي المنظمات والمجامع اللغوية والمثقفين والأدباء والمفكرين والكتاب المهتمين باللغة العربية.

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وتطرقت جلسة النقاش الأولى إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيزها، والتي أدارها الأمين العام للجمعية الأوروبية للموارد اللغوية الدكتور خالد شكري، تحدث بها أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، ورئيس مجلس إدارة شركة صخر محمد الشارخ، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة منى المالكي، وأستاذ فقه اللغات العربية واللهجات في جامعة واسط الدكتور محمد خلاطي سراي.

ونظمت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية على هامش الاحتفالية الملتقى الأول لرؤساء أقسام تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في أوروبا، بدعم من برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤسسات اللغوية العربية الأوروبية، وربط المؤسسات اللغوية العربية في أوروبا ببعضها وربطها بالمؤسسات اللغوية في العالم العربي.