بعد "نبع السلام".. عدد سكان "رأس العين" و"تل أبيض" يصل 300 ألف نسمة

شانلي أورفة/ رؤوف مالتاش/ الخليج 365

أعلن والي شانلي أورفة التركية، عبد الله أرين، أن عدد سكان مدينتي "رأس العين" و"تل أبيض" اللتين تم تطهيرهما من الإرهاب بعملية "نبع السلام" شمالي سوريا بلغ نحو 300 آلاف نسمة.

جاء ذلك في بيان مكتوب صادر عن مكتب الوالي، الأربعاء، حول عودة الحياة لطبيعتها في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهابيين في سوريا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أجرى أرين برفقة المدير العام للشؤون الأمنية برئاسة الجمهورية، يوسف قرال أوغلو، جولة تفقدية في "تل أبيض" السورية للاطلاع على سير العمليات الخدمية فيها.

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وزار المسؤولان نقطة الأمن التي يتم من عبرها إجراءات دخول وخروج السوريين، ثم المجلس المحلي لـ"تل أبيض"، ومستشفى المدينة.

وأكد البيان، على مواصلة أعمال تقديم الخدمات الأساسية في المناطق المحررة، لا سيما في مجال الصحة والكهرباء والمياه، التي تضررت من قبل المنظمات الإرهابية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.