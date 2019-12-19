مسؤول تركي: نسعى لترسيخ التركية بشكل أكبر في جامعات تونس

تونس/ مروى الساحلي/ الخليج 365

أكد نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، أحمد مصباح دميرجان، الأربعاء، سعي بلاده لترسيخ اللغة التركية بشكل أكبر في الجامعات التونسية.

جاء ذلك خلال زيارته لمعهد بورقيبة للغات الحية بالعاصمة تونس، والذي درس فيه اللغة العربية بتسعينيات القرن الماضي.

وتأتي زيارة دميرجان إلى تونس في إطار فعاليات المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة، واختتام تظاهرة "تونس عاصمة للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لسنة 2019".

وأضاف دميرجان: "رغم وجود اتفاقيات متبادلة بين المعهد وتركيا إلا أنه يجب تطويرها".

وكان في استقبال دميرجان، مدير المعهد عماد بن عمار الذي قال إنه يفتخر بجميع الطلبة الذين يدرسون بالمعهد.

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وطلب مدير المعهد من نائب الوزير تطوير علاقات التبادل بين المدرّسين الأتراك والتونسيين بشكل أكبر، نظرا لأن المعهد يشتكي من النقص في الأساتذة الذين يدرِّسون اللغة التركية.

وأوضح بن عمار، أن المعهد يدرِّس اللغة التركية في ظل افتقار للأساتذة الأتراك، موضحا أن أهل الاختصاص يمكنهم تقديم الإضافة أفضل من غيرهم.

وأدّى أحمد مصباح دميرجان زيارة إلى المركز الثقافي التركي "يونس إمره" بتونس ومؤسسة التعاون الفني الدولية "تيكا" وأجرى لقاءات مع طاقمي هاتين المؤسستين.

وعبر المسؤول التركي عن فخره بالإنجازات الكبيرة التي يقوم بها معهد "يونس إمره" في سبيل التعريف بالثقافة التركية في العالم أجمع.

وأكد أنه سيعزز دعمه لهذا المركز من أجل تنمية التواجد التركي في تونس.

وأشاد بالمجهودات التي تقوم بها "تيكا" والمشاريع التي تنجزها في تونس من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.