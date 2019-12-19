ستة آلاف ريال جائزة أجمل فيلمين وثائقيين عن قريتي (غية) و(الخطوة)

الخليج - سلمى الشهراني

ضمن فعاليات مهرجان المجاردة (شتانا غير ) لهذا العام ١٤٤١ه ومهرجان العسل الكبير الثامن تحت شعار (عسلنا أجود ) تعلن اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة بالتعاون مع اللجنة الثقافية بمحافظة المجاردة عن إقامة مسابقة لأجمل فيلم فديو وثائقي عن قرية (غية) وكذلك أجمل فيلم عن قرية ( الخطوة ) حسب الشروط الموضحة في الإعلان المرفق وسيحصل صاحب الفيلم الفائز على جائزة نقدية عبارة عن مبلغ (٣٠٠٠ريال) للتواصل وتسليم الأعمال على جوال رقم (٠٥٦٢٥٧٨٣٥٥)

الجدير بالذكر أن مهرجان المجاردة لهذا العام سينطلق الشهر القادم وسيعلن المركز الإعلامي للمهرجان كافة التفاصيل في قادم الأيام بإذن الله .