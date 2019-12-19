إعلان الفائزين فـي «الجداريات والفنون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف «ماركت الواجهة البحرية»، بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، عن اسم الفنان الفائز في مسابقة الجداريات والفنون لهذا العام.

واختارت لجنة التحكيم جون بول فاديروجو فائزاً عن فئة الرسم، وسبنسر هوج عن فئة النحت، وذلك من بين 200 طلب و12 مرشحاً نهائياً، خمسة منهم عن فئة النحت، وسبعة عن فئة الرسم.

وإضافة إلى جائزة مالية قدرها 30 ألف درهم مناصفة بينهما، حظي هوج وفاديروجو بامتياز تشييد التحفة الفنية. ومن هذا المنطلق سيُعرض تصميم فاديروجو على الجدران الرئيسية في الماركت، في حين أن منحوتة هوج ستُعرض في الجناح الرئيسي.

وتضم لجنة التحكيم خليل عبد الواحد حسن، مدير إدارة الفنون التشكيلية في هيئة دبي للثقافة، وميثاء المري إحدى المبدعات الإماراتيات الواعدات في مجال الفنون المرئية، ولاكلان جايد المدير التنفيذي لإدارة الأصول في إثراء دبي؛ مطور ومشغل ماركت الواجهة البحرية.

وأوضح أعضاء اللجنة أن الاختيار لم يكن سهلاً؛ نظراً للجودة العالية التي اتسمت بها الأعمال المقدمة، إلا أنه يجب اتخاذ القرار على أساس معايير محددة تركز على التقنية، والتأثير البصري والتناغم بين العناصر، بما يجسد موضوع العام ألا وهو التسامح بأفضل وجه.

وقال لاكلان جايد: «تسرنا رؤية كيف أن هذه المسابقة تشهد نقطة تحول محورية، ويشرفنا أن نستعرض مواهب هائلة في ماركة الواجهة البحرية. فتقييم الأعمال لم يكن مهمة سهلة، بما أن مستوى المواهب لهذا العام أبهرنا بالفعل، وكان من الصعب علينا اختيار فائزين».

وقال خليل عبد الواحد حسن: «إنها السنة الثانية التي تتعاون فيها هيئة دبي للثقافة مع ماركت الواجهة البحرية، لتنظيم مسابقة الجداريات والفنون، ونحن مسرورون بالنتائج المحققة».

وقالت ميثاء المري: «شرف كبير لي أن أكون مرة أخرى عضواً في لجنة التحكيم في هذه المسابقة، وأود التنويه بأننا شهدنا في هذا العام أعمالاً فنية مبهرة بالفعل».