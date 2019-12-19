«قمـة كوالالمبـور» تفشـل في شـق الصـف الإسـلامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، أمس الأربعاء، أن لقاء كوالالمبور تغريد خارج السرب، وأن أي عمل خارج المنظمة هو إضعاف للإسلام والأمة، مشددة على أن المنظمة جامعة لكل المسلمين، وآليتها تسمح بعقد أي اجتماعات داخلها، في وقت بدأت فيه اجتماعات هذه «القمة» بأجندة غامضة، تعزز الشكوك المحيطة بأهدافها.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين: إن الدعوة لعقد أي لقاءات أو قمم إسلامية خارج المنظمة، تشكل حادثة غير مسبوقة. وأضاف العثيمين، في تصريحات خاصة ل«سكاي نيوز عربية»، إنه ليس من مصلحة الأمة الإسلامية عقد القمم واللقاءات خارج إطار المنظمة، خصوصاً في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات متعددة.

وأشار إلى أن قيام عضو بعقد اجتماعات تخص العالم الإسلامي خارج إطار المنظمة هو شق للتضامن الإسلامي، وتغريد خارج السرب، وتابع: إن «أي إضعاف لمنصة منظمة التعاون الإسلامي هو إضعاف للإسلام والمسلمين».

وفي المنحى نفسه، أكد العثيمين أن عقد مثل هذه اللقاءات خارج إطار المنظمة سيضعف قوة التصويت لدى العالم الإسلامي أمام المجتمع الدولي.

ووصف العثيمين منظمة التعاون الإسلامي بأنها «الصوت الجامع والمنصة الكبيرة التي تجمع العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه»، مشيراً إلى أن المنظمة أُنشئت «للتعبير عن قضايا وهموم العالم الإسلامي، وهي المنصة التي أنشأتها 57 دولة».

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في المقابل، نفى رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، أن تكون بلاده تستهدف من عقد لقاء كوالالمبور الذي بدأ، أمس، تولي دور منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أنه أوضح ذلك في مكالمة مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما شدد على أنه يؤيد ويفضل أن تستمر السعودية في لعب دورها. وقال: إن لقاء كوالالمبور يهدف للمساهمة في إيجاد حلول للعالم الإسلامي، بحسب تعبيره.

وكانت زعيما أندونيسيا وباكستان قد اعتذرا عن عدم حضور اللقاء الذي سيشارك فيه قادة تركيا وإيران وقطر إضافة إلى ماليزيا.

وأثار اللقاء انتقادات واسعة واعتبره قادة وسياسيون بأنه مسعى لشق الصف الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، كما أثارت مشاركة شخصيات متطرفة من دول عدة، انتقادات واسعة. وأشار وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى «تأكيد الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أهمية العمل المشترك ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي، بعكس من حاول السيطرة عليها وحين فشل يحاول تدميرها وشق صفها الآن». وتابع متسائلاً: «أي قمة حضورها هو الأهم لمصلحة شعوبنا؟ قمة مجلس التعاون في الرياض أم قمة مصغرة في أقصى الأرض؟».

وصباح الأربعاء، وصل عدد من المشاركين إلى العاصمة الماليزية؛ لمناقشة بعض القضايا التي تثير قلق المسلمين حول العالم، بحسب البيان الرسمي، ولم يتم نشر أجندة لقمة كوالالمبور؛ لكن يتوقع أن تتناول بعض النزاعات القائمة منذ زمن طويل في إقليم كشمير، وفي الشرق الأوسط والصراعات في سوريا ومحنة الروهينجا في ميانمار وغيرها.

(وكالات)