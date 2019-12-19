الجيـش الليبــي يتقــدم لتحرير طرابلس على «جبهة واحدة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أن أعلن عضو شعبة الإعلام الحربي، التابع للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش، أمس الأربعاء، أن قوات الجيش تحرز تقدمات جديدة بعدة مناطق في العاصمة طرابلس، مشيراً إلى غنيمة آليات وأسلحة وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيات حكومة «الوفاق»، أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي أن المعارك في العاصمة الليبية دخلت مرحلة جديدة.

وفي التفاصيل، أشار المحجوب إلى أن الجيش الليبي انتقل إلى مرحلة جديدة على محاور الاشتباك مع ميليشيات حكومة الوفاق، حيث وصلت القوات المسلحة الليبية إلى مرحلة متقدمة داخل العاصمة خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس الأول الثلاثاء. وأضاف المحجوب في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، أمس، أن القوات المسلحة الليبية انتقلت من مرحلة المحاور إلى الجبهة الواحدة من أجل القضاء على ما تبقى من ميليشيات في العاصمة.

كما أوضح المحجوب أن القوات تقترب الآن من قلب العاصمة، وأنها تفرض سيطرتها على كافة المداخل وتضيق الخناق على الميليشيات بما يقضي عليهم دون إحداث خسائر مدنية. وأشار المحجوب إلى أن المجموعات الموجودة داخل العاصمة من الشباب المساند للقوات المسلحة، لديها غرف عمليات تتابع معهم كافة التطورات بانتظار اللحظة الحاسمة للسيطرة على المقرات الإدارية وقطع طرف الجماعات المتطرفة والإرهابية هناك.

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وكان المنذر الخرطوش، قد أعلن أن قوات اللواء 73 مشاة دمرت مرصداً للميليشيات بطرابلس. وتابع في بيان أن المرصد كان به أكثر من 13 فرداً من أفراد الميليشيات بمحيط مفترق الأصفاح. وأضاف أن اللواء 73 مشاة سجل تقدمات ممتازة، وحقق تمركزات جديدة. وأشار إلى أن الميليشيات المسلحة حاولت استرجاع المراصد بهجوم، إلا أن الهجوم انتهى بخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات وغنم الجيش آليات وأسلحة منهم. ونوه عضو شعبة الإعلام الحربي بأن عربة مدرعة تعرضت إلى عطل وتسللت مجموعة من الميليشيات إليها، إلا أن الجيش الليبي استهدفهم وتم استرجاع العربة لقوة اللواء 73 مشاة الكتيبة 298 دبابات.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، في وقت سابق، في مقابلة مع قناة «العربية»، تقدم الجيش الليبي على أكثر من محور في العاصمة طرابلس. كما أوضح أن «المعركة الآن على تخوم طرابلس»، مضيفاً أن «العاصمة كما يعرف الجميع كبيرة والجيش الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان»، ما قد يستغرق وقتاً، إلا أنه أكد تراجع قوات الوفاق إلى منطقة أبو سليم. ونفى المسماري، وجود قوات أو عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش الليبي، وأعلن، أنه يسيطر بشكل تام على أجواء العاصمة طرابلس، مشيراً إلى تدميره عدة طائرات مسيرة تركية.

وكشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، عن برامج متكاملة لنزع السلاح من الميليشيات وإعادة الدمج بالمؤسسات الرسمية بعد تحرير الجيش الليبي لطرابلس. وقال العقوري إن مرحلة ما بعد تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية تتطلب تضافر الجهود لإعادة الإعمار. ودعا، في تصريحات خاصة ل«العين الإخبارية»، الليبيين إلى نبذ خلافاتهم وبدء مرحلة جديدة لإعمار البلاد وتحقيق الاستقرار.

وأوضح أن أولويات البرلمان تتمثل في الدفع بملف المصالحة الوطنية مباشرة عقب تحرير طرابلس، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا بأي أعمال انتقامية.(وكالات)