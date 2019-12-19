مهرجان شادويل للخيول العربية في ضيافة الرياض اليوم

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، يستضيف ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز في عاصمة السعودية الرياض، مهرجان شادويل العالمي الذي ينطلق اليوم ضمن فعاليات جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة، وشهدت النسخة الحالية من مهرجان شادويل العالمي، زيادة في قيمة الجوائز الإجمالية لتصل إلى 400 ألف ريال سعودي، بواقع 120 ألف ريال للشوط الرئيسي الثامن «كأس مزارع شادويل» فيما تبلغ الجوائز المالية لكل شوط من الأشواط السبعة الأخرى 40 ألف ريال.

ويأتي تنظيم الحدث للعام الثاني على التوالي، في إطار العلاقات التاريخية المميزة والرؤية المشتركة التي تربط بين البلدين الشقيقين، ويشهد عُرس الخيول العربية الذي يقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار» 8 أشواط مثيرة، أبرزها الشوط الرئيسي الثامن «كأس مزارع شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف ريال سعودي والمخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» بعمر 4 سنوات وما فوق. وتتنافس على لقب الشوط، 8 خيول بارزة.

وتبلغ مسافة الشوط الأول «كأس الخيول العربية» 1400 متر وخصص للخيول بعمر 3 سنوات وبمشاركة 17 خيلاً، ويشارك في الشوط الثاني «كأس ديرينزتاون» لمسافة 1400 متر المخصص للأفراس بعمر 4 سنوات وما فوق، 7 خيول، وتتنافس في الشوط الثالث «كأس شادويل» لمسافة 1600 متر المخصص للخيول بعمر 4 سنوات وما فوق «مبتدئة»، 10 خيول، وتتواصل الإثارة في الشوط الرابع برعاية سفارة الدولة لدى المملكة والبالغة مسافته 1600 متر للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، ويشهد مشاركة 9 خيول، ويقام «كأس التعاون الخليجي» في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر والمخصص للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق بمشاركة 13 خيلاً، ويشهد الشوط السادس «كأس الإمارات» لمسافة 1600 متر «مفتوح» والمخصص للخيول بعمر 4 سنوات وما فوق، مشاركة 14 خيلاً، ويتنافس في الشوط السابع «كأس العزم» لمسافة 1800 متر المخصص للخيول «سعودية الأصل والمنشأ» بعمر 4 سنوات فما فوق، 10 خيول.

وأكد سالم النقبي مستشار سفير الدولة لدى السعودية، أن الرياضة عموماً ومهرجان شادويل للخيول العربية على وجه الخصوص، نافذة دبلوماسية تفتح آفاقاً جديدة في التعاون والعلاقة بين البلدين الشقيقين، مشدداً على أهمية الفعاليات الرياضية التي تربط بين الإمارات والسعودية، خاصة أن المملكة مقبلة على مشاريع رياضية تتطلب تبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز سبل التعاون.وجاء ذلك على هامش استقبال سفارة الدولة في الرياض وفد مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأعضاء اللجنة المنظمة لجائزة سموه للخيول العربية الأصيلة، حيث تم الاطمئنان من الجانبين على آخر الترتيبات المتعلقة بشأن الحدث.