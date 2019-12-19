«النواب» الأمريكي يبدأ مناقشاته لتوجيه اتهام تاريخي لترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، جلسة تصويت تاريخية لإطلاق إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، ليصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق النواب إجراءات عزله، وهو ما ندد به الأخير متهماً خصومه، بتنفيذ «محاولة انقلاب»، وشن «حرب ضد الديمقراطية» وتوعدهم ب«حكم قاس» من التاريخ، ودعا الشعب إلى «الصلاة من أجله». واستمرت المناقشات ساعات في المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بهدف تبني اتهامين يستهدفان الرئيس الجمهوري، هما استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس، في القضية الخاصة بممارسته ضغوطاً على أوكرانيا لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عند بدء النقاش: «من المأساة أن تصرفات الرئيس الطائشة جعلت من الضروري البدء بإجراءات العزل»، مضيفة «ما نناقشه اليوم هو الحقيقة الراسخة بأن الرئيس انتهك الدستور. ومن المؤكد كحقيقة أن الرئيس يمثل تهديداً مستمراً لأمننا القومي، ونزاهة انتخاباتنا».

وقبل ساعات من بدء الجلسة أصر ترامب، على أنه لم يرتكب «أي خطأ»، وذلك غداة توجيهه رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي شبّه فيها الإجراءات ب«محاولة انقلاب». وقال الرئيس على «تويتر»: «هل يمكنكم تصديق أنه سيتم إطلاق إجراءات عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، (من قبل) الديمقراطيين الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع».وتابع: «يجب ألا يحصل هذا الأمر مع أي رئيس آخر مجدداً. صلوا من أجلي!».

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وفي رسالة استثنائية من ست صفحات، قال ترامب مخاطباً بيلوسي، إن «التاريخ سيحكم عليكِ بشكل قاس». واتهمها ب«خرق ولائها للدستور»، وإعلان «حرب مفتوحة ضد الديمقراطية الأمريكية». وكرر إصراره على أن القضية ضدّه «خدعة» و«ظلم جسيم»، مشدداً على أن الديمقراطيين مدفوعون لعزله بفعل «ممثليكم (في الكونجرس) المضطربين والراديكاليين من اليسار المتطرف». وقال إن بيلوسي تمارس «أفعالاً حقودة تظهر احتقاراً لا حدود له لتأسيس أمريكا». وجاءت الرسالة بعد دقائق فقط من إعلان بيلوسي أن المجلس سيصوّت على بدء إجراءات العزل.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى الكونجرس: «مجلس النواب سيمارس إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار مادتي العزل ضد الرئيس». وأضافت: «في هذه اللحظة التي تعمها الصلوات في تاريخ أمّتنا، علينا احترام قسمنا بدعم وحماية دستورنا من الأعداء في الخارج والداخل».

واتُّهم ترامب بمحاولة الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن. واتُّهم كذلك بعرقلة الكونجرس عبر رفضه التعاون مع التحقيق الرامي لعزله، إذ منع موظفين من الإدلاء بشهاداتهم، ورفض تقديم وثائق كأدلة.

ولا شك أن المجلس سيقر التهمتين اللتين تعرفان ب«مادتي العزل». وستحال بعد ذلك القضية إلى مجلس الشيوخ، حيث يفترض أن تبدأ المحاكمة الشهر المقبل. ويتوقع أن تتم تبرئته نظراً لهيمنة الجمهوريين على المجلس. وسجلت تظاهرات مؤيدة لعزل ترامب في عدة مدن بينها نيويورك وبوسطن ونيو أورلينز ولوس أنجليس. ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات «تخلصوا من ترامب» و«احموا ديمقراطيتنا»، وأخرى تتمنى «عزلاً سعيداً» للرئيس.(أ.ف.ب)