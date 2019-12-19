استعدادات المسرح الكشفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت مساء أمس الأول، فعاليات المخيم المسرحي الكشفي بمفوضية كشافة الشارقة، ويستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ويتضمن العديد من المحاضرات النظرية والورش العملية حول مبادئ الكشافة ومفاهيم الأداء المسرحي، وانضم العشرات من منتسبي الكشافة وهواة المسرح للمخيم الذي ينظم في إطار التحضير للدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، على مدار يومي 25 و26 ديسمبر الجاري.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الثقافة المسرحية لدى أعضاء المفوضيات الكشفية في جميع إمارات الدولة وبمختلف شرائحهم، وإلى جانب الحصص العملية ينظم المهرجان طائفة متنوعة من البرامج التدريبية العملية تحت إشراف اختصاصيين في الفن المسرحي.

وتتواصل اليوم الخميس برامج المخيم، حيث يستضيف ورشة «الخيال وقود الإبداع المسرحي» تحت إشراف الفنانة التونسية خليدة الشيباني، وتعقبها ورشات في «التأليف المسرحي» و«الارتجال»، إضافة إلى المزيد من التمارين الجسدية بمشاركة مجموعة من المشرفين المسرحيين، منهم هامي بكار وأمل حويجة وسوزان أبوعلي ومنى سليمان.