الحريري يستبق الاستشارات ويعتذر عن الترشح لرئاسة الحكومة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

واصل المحتجون اللبنانيون أمس، اعتصاماتهم في الساحات العامة وتعرضت بعض خيمهم للحرق لاسيما في النبطية، فيما أوقف الجيش اللبناني عدداً من الأشخاص المتورطين في أعمال شغب في مدينة طرابلس شمالي البلاد، بينما أغلقت قوى الأمن بالعوائق الأسمنتية طرقاً فرعية مؤدية إلى ساحات التظاهر الرئيسية في وسط بيروت، بعد تكرار أعمال شغب وصدامات مع القوى الأمنية، في وقت تسارعت فيه وتيرة المشاورات الحكومية عشية الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، بينما أعلن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري أنه لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الحريري في بيان: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوماً تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهداً للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين، رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطرة التي يواجهها بلدنا». وأضاف: «لما تبين لي أنه على الرغم من التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة»، مؤكداً في الوقت ذاته، توجهه للمشاركة في الاستشارات المقررة اليوم الخميس، بعد تأجيلها مرتين.

وتكثفت الاتصالات واللقاءات في الساعات الفاصلة عن موعد الاستشارات في محاولة حثيثة للوصول إلى تفاهم مسبق حول الاسم الذي سيكلف بالتشكيل.

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وكان اللقاء الذي جمع الحريري برئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الأول، أثمر نوعاً من التفاؤل، حيث طرحت أفكار لمبادرات يقوم بها الحريري تجاه الكتل النيابية لاسيما المسيحية منها، طالما أنه يحظى بدعم «حزب الله» وحركة «أمل»، وتم التداول بشأن التأليف وطرحت خيارات عدة كما كشفت مصادر متابعة بدءاً من حكومة تكنوسياسية تُرضي الحريري لجهة الأسماء والحقائب، أو حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين المقربين من التيارات والكتل السياسية والنيابية وإلا تكون الأسماء نافرة ويتم إشراك الحراك الشعبي فيها، على أن تتألف الحكومة من 18 وزيراً ثلثاهما من التكنوقراط والباقي من السياسيين أو المقربين منهم.

ومن هنا بدأت تطرح أسماء في البورصة عندما أعلن الحريري عزوفه، بدءاً من الوزيرين السابقين خالد قباني، وحسان دياب، في وقت تحاول فيه بعض الكتل تسويق اسم السفير السابق نواف سلام لاسيما «الكتائب» و«القوات»، استجابة لرغبة أمريكية كما تكشف مصادر مواكبة.

من جهة أخرى، وضعت عوائق أسمنتية مستطيلة الشكل في مداخل عدد من الطرق الفرعية التي تؤدي إلى ساحة رياض الصلح ومحيطها، وهي الطرق التي عادة ما يسلكها مناصرو «حزب الله» وحركة «أمل» للوصول إلى ساحات التظاهر والتصادم مع المتظاهرين أو مع القوى الأمنية، على غرار ما جرى ليلتي السبت والاثنين. وبينما شهد وسط بيروت هدوءاً نسبياً ليل الثلاثاء، هاجم عشرات الشبان من مناصري حركة أمل، خيماً للمعتصمين في قرية كفرمان المحاذية لمدينة النبطية جنوباً.

وفي الشمال تم قطع السير على اوتوستراد البداوي بطرابلس في الاتجاهين، وكذلك قطع السير عند ساحة حلبا في عكار بالإطارات، واعتصام المحتجين أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية، مرددين الهتافات المطالبة بمكافحة الفساد، وطلبوا من الموظفين التوقف عن أعمالهم وأقفلوا تلك الدوائر، فيما أقدم مجهولون فجر أمس، على إحراق شجرة الميلاد عند دوار النيني في طرابلس، كما أقدم عدد من الشبان على تحطيم محتويات غرفة أمن منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، ثم عمدوا إلى إحراقها.

وحضرت على الفور الأجهزة الأمنية التي نفذت انتشاراً واسعاً في محيط المنزل. وأعلنت قيادة الجيش في بيان، أنها أوقفت أربعة أشخاص يشتبه في حرقهم شجرة الميلاد وغرفة حرس المفتي الشعار. كما حاولت مجموعة من الحراك الدخول إلى مبنى التفتيش المركزي في منطقة فردان البيروتية، ومبنى ديوان المحاسبة في محلة سبيرز، إلا أن قوة من مكافحة الشغب تدخلت ومنعتها من ذلك.