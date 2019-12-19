شهيد في غزة.. ومواجهات مع الاحتلال بالضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطيني استهدفته قوات الاحتلال «الإسرائيلي» شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت عائلة أبوطير إن الشاب عبدالله أحمد أبونصر أبوطير من سكان عبسان الكبيرة شرق خان يونس استشهد قرب الحدود الشرقية للمحافظة. وطالب والد الشهيد عبدالله منظمات حقوق الإنسان العمل على استرداد جثمان نجله ليتمكن من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وأصابت قوات الاحتلال، فلسطينيين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، واعتقلت 22 آخرين، بينهم طفل، من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ففي مدينة بيت لحم، أصيب مواطنان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، واعتقلت قوات الاحتلال اثنين آخرين، خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود النار ما أدى إلى إصابة شابين برصاص معدني مغلف بالمطاط، نُقلا إلى أحد مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج، في حين اندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة دورا بمحافظة الخليل، عقب اقتحام قوة عسكرية أحياء البلدة.

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ومنعت قوات الاحتلال، المزارعين من استكمال حراثة أراضيهم في الأغوار الشمالية. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة أم الجمال، ومنعت المزارعين من استكمال حراثة أراضيهم وزراعتها، وهددت بالاستيلاء على أي جرار زراعي يتواجد في المنطقة.

وأعلن جهاز «الشاباك الإسرائيلي» عن اعتقال 50 ناشطاً في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بالضفة الغربية عقب عملية عين بونين في رام الله. ووفقاً لزعم «الشاباك» فإن اعتقال الخلية التي نفذت عملية عين بونين والتي وقعت في أغسطس/آب الماضي قادت الى اعتقال عشرات نشطاء «الجبهة الشعبية» بتهمة تنفيذهم عمليات إطلاق نار في منطقة رام الله.

ووفقاً لتقرير «الشاباك» فإن منفذي عملية عين بونين الذين اعتقلوا في سبتمبر/أيلول الماضي (أربعة أشخاص) كانت جزءاً من بنية تحتية لحوالي 50 ناشطاً من «الجبهة» في منطقة رام الله، وتم اعتقال معظمهم في الأسابيع الأخيرة وضبط العديد من قطع السلاح نتيجة التحقيق معهم. وكشف التحقيق أن هذه الخلية مسؤولة عن تنفيذ العديد من الهجمات المسلحة وأنها كانت تخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات الواسعة في المستقبل القريب. وأظهرت بيانات كشف عنها موقع مجلة «ذي ماركر» العبرية أن الحكومة «الإسرائيلية» أنفقت خلال الربع الأول من العام 2019 الجاري 390 مليون شيقل ما يعادل 110 ملايين دولار في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. (وكالات)