4.6 مليار لربط ميناءي الفجيرة وخورفكان بشبكة القطارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

عقد مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، أقَر خلاله ترسية مناقصة الأعمال المدنية للحزمة «د» من المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية. وستربط الحزمة «د» ميناءي الفجيرة وخورفكان بقيمة 4.6 مليار درهم وتمتد على مسافة 145 كيلو متراً، كما ستربط هذه الحزمة المحاجر المنتجة لمواد البناء في شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسهم في الارتقاء بقطاع النقل والشحن في الدولة عبر ربط الموانئ الاستراتيجية ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز قطاع النقل في الدولة وإحداث نقلة نوعية في حركة الشحن وقطاع الخدمات اللوجيستية. وشهد توقيع شركة الاتحاد للقطارات اتفاقية التعاقد مع ائتلاف شركتي «الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية» و«الوطنية للمشاريع والتعمير»، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ووانغ جنسوق نائب رئيس الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية،حيث وقعها المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وزاو ديانلونغ، الممثل الرسمي للشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية، والمهندس حمد العامري، المدير العام للوطنية للمشاريع والتعمير.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن شركة الاتحاد للقطارات من خلال ترسيتها للحزمة «د» تحقق إنجازاً مهماً في مسيرتها لتطوير أحد أهم المشاريع الاقتصادية والتنموية في الدولة عبر توفير شبكة سكك حديدية وطنية آمنة وحديثة ومستدامة تلبي الطموحات والتطلعات المستقبلية لدولتنا، وتدعم مكانتها كجزء من المنظومة اللوجيستية وسلسلة التوريد الإقليمية والعالمية. وتمتد الحزمة «د» على مسافة 145 كيلو متراً، سيتم خلالها إنشاء 15 نفقاً عبر الجبال يصل مجمل طولها حتى أكثر من 16 كيلو متراً، ومع مرور الشبكة في وديان عميقة ومحاذاتها للجبال الحجرية، سيتم بناء 35 جسراً و32 معبراً خاصاً للحيوانات. ومن خلال ربط ميناءي الفجيرة وخورفكان بشبكة السكك الحديدية، سيتيح ذلك الفرصة لنقل ما يصل إلى مليوني حاوية، الأمر الذي سيلعب دوراً فعالاً وحيوياً في تعزيز التجارة الدولية. كما من المتوقع أن تقوم شركة الاتحاد للقطارات بنقل ما يصل إلى 30 مليون طن من مواد البناء سنوياً إلى مراكز التوزيع في أبوظبي ودبي، ما سيسهم في خفض التكلفة الإجمالية لمواد البناء مع تقليل رحلات الشاحنات على الطرق بأكثر من 2000 رحلة يومياً.