ماكرون مستعد لتحسين مشروع التقاعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، استعداده ل«تحسين» مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، وليس «التنازل عنه»، وذلك قبيل محادثات جديدة للحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، في وقت صعد المحتجون خطواتهم، بعدما قطعوا الكهرباء عن آلاف المنازل والشركات، لتضفي مزيداً من الفوضي على الإضراب العام الذي دخل يومه الخامس عشر، مهدداً باستمرار حالة الشلل حتى عطلة عيد الميلاد.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن رئيس الدولة «لن يتخلى عن المشروع»، لكنّه «مستعد لتحسينه، من خلال المحادثات مع النقابات»، ملمّحة إلى إمكانية تحقيق «تقدم بحلول نهاية الأسبوع».

ويتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، بمسؤولي النقابات وأرباب العمل، في لقاءات منفصلة يحضرها المكلّف الجديد بملف المعاشات التقاعدية لوران بيترازفسكي، وذلك لإيجاد حل للأزمة التي تشل قطاع النقل العام على نطاق واسع، خاصة في المنطقة الباريسية منذ نحو أسبوعين. وسبق للنقابات أن أكدت التصميم على مواصلة التحركات من دون الدخول في «هدنة» خلال عطل الميلاد التي تبدأ الجمعة.

ويقوم التوافق الذي يتطلع إليه ماكرون على «تحسين محتمل» بشأن سن التقاعد الذي يحدده مشروع الإصلاح عند 64 عاماً، بدءاً من 2027 بدلاً من 62 حالياً. وسيتعرض الموظفون الذين يتقاعدون قبل ذلك السن لاقتطاع، فيما يستفيد من يقومون بتأخير تقاعدهم من «مكافأة»، وهو ما قوبل برفض واسع من قبل النقابيين.

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واستمر الإضراب في النقل العام المشترك، وكان التنقل صعباً صباح أمس، خاصة في المنطقة الباريسية. وكانت ثمانية خطوط مترو مغلقة في باريس، بينما سجّل تحرك القطارات بمعدل واحد من ثلاثة أو من أربعة على مستوى البلاد.

وإذا كانت غالبية من الفرنسيين تؤيد التحركات بحسب الاستطلاعات، فإنّ عدداً كبيراً من مستخدمي النقل العام بدؤوا يعبّرون عن تعبهم.

من جانبه، اعتبر القيادي النقابي فيليب مارتينيز، أمين عام الكونفيدرالية العامة للعمل، أنّ تعبئة الثلاثاء كانت «ناجحة للغاية». وشارك حوالى 615 ألف متظاهر في البلاد بحسب السلطات، فيما أشارت الكونفدرالية إلى 1.8 مليون.ودافعت نقابات عمالية، عن قرارها قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والشركات وعن البنك المركزي، لإجبار الحكومة على التخلي عن المشروع. وأضفى انقطاع الكهرباء مزيداً من الفوضى في البلاد.

وعلق رئيس الاتحاد العام للعمال، فيليب مارتينيز، على قرار قطع الكهرباء، إن الخطوة ضرورية لإجبار ماكرون على التراجع. وأضاف في حوار إذاعي ل«راديو فرنسا»: «أتفهم غضب هؤلاء العمال.تلك عمليات قطع موجهة»‬.واستنكرت وزارة النقل هذا التصعيد، وقالت إن الحكومة ستطلب من الشركة المشغلة للشبكة العامة في البلاد التقدم بشكاوى. وأشارت بيانات شبكة الكهرباء إلى أن الانقطاع أثر في 150 ألف منزل أمس الأول. (وكالات)