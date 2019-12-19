شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواجه عجمان.. والعين يستضيف الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تشهد الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي تحديات كبيرة بالنسبة للفرق التي تتصارع من أجل اللقب، أو تلك التي تبحث عن الخروج من النفق المظلم.

وتخوض الفرق اختبارات صعبة في ظل جدولة المباريات «المضغوطة»، وتعود المباريات بعد فترة توقف دامت 3 أيام فقط ما بين نهاية المرحلة التاسعة وبداية العاشرة اليوم.

ويشهد اليوم الأول إقامة 4 مباريات، حين يستقبل الشارقة المتصدر ضيفه عجمان المتعثر، بينما يلتقي العين ضيفه الظفرة، ويخوض الفجيرة لقاء مصيرياً مع بني ياس، في الوقت الذي سيلاقي حتا ضيفه النصر.

وتختتم المرحلة العاشرة غداً، بثلاث مواجهات، حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على خورفكان، بينما يستقبل اتحاد كلباء ضيفه الوحدة، على أن يسدل الستار على الجولة بلقاء الوصل مع الجزيرة.

الشارقة- عجمان:

يدرك الشارقة المتربع على قمة الترتيب برصيد 23 نقطة أنه سيكون بأمس الحاجة إلى الاستفادة من دروس الموسم الماضي، حين أجبر على التعادل مرتين مع منافس اليوم عجمان رغم اختلاف وضعية الضيف هذا الموسم عن السابق.

وفشل الشارقة بطل النسخة الأخيرة من دوري الخليج العربي في تحقيق الفوز على «البرتقالي» بعدما انتهت مواجهتا الذهاب والإياب بالتعادل.

ويخوض الملك لقاء اليوم بمعنويات عالية، بعدما حقق فوزاً ثميناً على النصر في المرحلة السابقة، رغم غياب المدافع شاهين عبدالرحمن والبرازيلي كورونادو الذي سيعود إلى تشكيلة اليوم بينما سيتواصل غياب الأول حتى بداية العام الجديد.

ويريد الملك ضمان الحصول على النقاط الثلاث وتوسيع الفارق عن الملاحقين، خاصة بعدما نجح في إعادة فارق النقاط الثلاث عن شباب الأهلي في المرحلة السابقة بفوزه على العميد، مقابل تعادل شباب الأهلي مع الوصل.

ويعيش عجمان فترة عصيبة في الموسم الحالي، بعدما أضاع بوصلة الانتصارات في الجولات الست الأخيرة التي لم يحصد فيها سوى نقطة واحدة من تعادل مع خورفكان الأخير.

ويعاني عجمان الجريح غياب لاعب الوسط محمد الشحي الموقوف، بينما سيأمل المدير الفني المصري أيمن الرمادي تقديم الفريق لأداء أكثر انضباطاً وتميزاً تكتيكياً فوق أرضية الملعب، حتى يتمكن من الصمود أمام الطوفان الهجومي لأصحاب الأرض.

العين- الظفرة:

يريد العين ثالث الترتيب العام (18 نقطة) تحقيق فوزه الثاني على التوالي والسادس هذا الموسم، حين يستقبل على أرض استاد هزاع بن زايد ضيفه الظفرة التاسع (11 نقطة).

ويعول الزعيم على فعاليته الهجومية التي وضحت في مباراة عجمان حين زار شباك عجمان برباعية، وسط تميز الثلاثي التوغولي لابا والبرازيلي كايو والجزائري عبدالرحمن مزيان.

ويأمل الفريق أن يتلافى نزيف النقاط، خاصة في ظل فارق النقاط الخمس الذي يفصل بينه وبين الشارقة المتربع على القمة.

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وسيحذر الزعيم من خطورة المنافس الذي يجيد إغلاق منافذ الوصول إلى شباكه، والاعتماد على الهجمات المرتدة، بينما سيحتاج الفريق البنفسجي إلى تأمين فرض السيطرة على المجريات التي تضمن له الوصول إلى شباك خالد السناني.

وتمكن فارس الغربية من نيل 4 نقاط في الجولتين الأخيرتين، ما ساعده على تحسين موقعه في الجدول، ليخوض لقاء اليوم بمعنويات عالية، وسط حذر من ضرورة التعامل بذكاء مع فعالية المنافس الذي لن يرضى سوى بالعلامة الكاملة.

حتا- النصر:

يتحول فريق النصر خامس الترتيب العام (14 نقطة) إلى حتا، ليحل ضيفاً على صاحب الأرض وصاحب المركز الحادي عشر (8 نقاط) في الثامنة والنصف مساء اليوم.

ويحتاج العميد إلى تجاوز مرارة الخسارة الأولى التي مني بها تحت قيادة المدرب الكرواتي غوريتش في المرحلة السابقة أمام الشارقة، ما قلص من فرصته في اللحاق بركب الصراع على القمة.

ويريد العميد تحقيق النصر الذي يضمن له تقليص الفارق مع أهل القمة، بما يساعده على اختراق دائرة الأربعة الكبار، وسيحتاج إلى تلافي الأخطاء والهفوات التي ارتكبها أمام الملك.

ويأمل المدير الفني الكرواتي أن يتمكن من إشراك النجم الإسباني نيغريدو بعدما وضح حجم تأثير غياب اللاعب الهداف عن مواجهة المتصدر، خاصة في ظل غياب اللاعب البديل.

وسيسعى المضيف إلى إيقاف مسلسل الهزائم، بعدما مني بالهزيمة في آخر مباراتين، ما تسبب في استمراره في دائرة المهددين حيث لا يفصل بينه وبين وصيف القاع سوى نقطتين فقط.

ويتوجب على الإعصار، استغلال عامل التفوق والسيطرة التي يطبقها رجال المدرب كونتيس الذي يلاقي الفريق الذي عمل معه لسنوات كمدرب مساعد مع الصربي يوفانوفيتش.

الفجيرة- بني ياس:

سيكون على الفجيرة وصيف القاع (6 نقاط) استغلال عامل الأرض من أجل إيقاف عداد الهزائم في الجولات الست الأخيرة، حين يستقبل على أرضه ضيفه بني ياس السابع (11 نقطة).

ويدرك المدير الفني الجزائري مجيد بوقرة أن مصيره بات فوق صفيح ساخن، وأن سقوطاً آخر قد يعجل بقرار إقالته، خاصة في ظل الخطر الذي يحدق بالفريق.

ولم يقو الفجيرة على ترجمة التفوق الفني أمام الجزيرة إلى انتصار أوحتى كسب نقطة من أمام فخر العاصمة، ما قد يحفزه على السعي إلى إيجاد اللمسة القاتلة التي افتقدها في المباراة السابقة حين تفنن وليام جيبور في إهدار الفرص التي كان بعضها من النوع الذي لا يهدر.

ولن يكون السماوي لقمة سائغة، وهو يخوض اللقاء بمعنويات عالية بعد حصوله على 4 نقاط في آخر مباراتين، من تعادل مع الشارقة وفوز ثمين على حتا.

وتنفس المدرب الألماني العجوز وينفرد شايفر الصعداء، مع نجاح الإسباني كوندي باسترداد نغمة التسجيل بعدما توقف عن هز الشباك منذ الرباعية التي سجلها في مرمى الوحدة.