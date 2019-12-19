للشارقة مع «العربية» قـصـة حــب خـالــدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. عيسى صالح الحمادي

من الشارقة السباقة إلى النهوض باللغة العربية، ومع إشراقة شمسها الأصيلة في اليوم العالمي للغة العربية الثامن عشر من ديسمبر، شهدت الشارقة عرساً لغوياً خليجياً برعاية كريمة من الوالد، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، حيث احتفت الشارقة بميلاد صرح خليجي لغوي جديد هو المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج؛ أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، ليكون عموداً من أعمدة اللغة العربية التي تحتضنها الشارقة في المدينة الجامعية، وصرحاً متخصصاً في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، حيث جاءت فكرة تأسيسه إيماناً من قياداتنا الخليجية وتلبية لطموحات مجتمعاتنا العربية بضرورة النهوض بلغة الضاد.

وللمركز التربوي قصة مع الشارقة عنوانها حُبّ العربية، حيث بدأت هذه القصة في اللحظة التي أعلن فيها صاحب السمو حاكم الشارقة، احتضانه للمركز التربوي في إمارة الشارقة، تزامناً مع إعلان أعضاء المؤتمر العام في مسقط عام 2007، تأسيس مركز لغوي خليجي يُسهم في تطوير تعليم اللغة العربية؛ لذا جاءت مكرمته اللغوية السامية تلبية منه لنداء العربية، وإيماناً من سموه الكريم بأن اللغة العربية هي جزء من مشروع الشارقة الثقافي، وضمن أولوياتها في نهضتها الثقافية والعلمية التي تقودها إلى حضارة تمتزج فيها الأصالة بالمعاصرة، فهي جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية الخليجية والعربية والإسلامية، كما أن تطوير تعليم اللغة العربية هو الحصن الحصين لإعداد جيل مؤهل حضارياً لريادة المستقبل والوطن.

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ويأتي الاعتزاز باللغة العربية على رأس أولويات واهتمامات مكتب التربية العربي لدول الخليج لخدمة لغتنا الجميلة، وفي إطار سعيه إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها؛ لذا فقد نفّذ المركز منذ انطلاقته في الشارقة عام 2013، العديد من البرامج في الدورة الحالية والدورات الماضية، وذلك ضمن مبادراته في تطوير سياسات تعليم اللغة العربية وتعلمها.

ولأن اللغة العربية تحتاج إلى تضافر الجهود المجتمعية التي تجعل منها قاسماً مشتركاً، كان لابد من أن نسعى جميعاً إلى العمل في وقت واحد في كافة المجالات التعليمية والإعلامية والمؤسساتية وعلى جميع المستويات على بذل الجهد والعطاء، وتقديم الرعاية لتطوير تعليم اللغة العربية.

ختاماً، نجدد الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمته السامية بإهدائه المركز التربوي للغة العربية، مبنى مستقلًا بكافة تجهيزاته بمقره الجديد في المدينة الجامعية بالشارقة، ليكون أحد الصروح اللغوية الجديدة في الإمارة الباسمة.

مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الإمارات