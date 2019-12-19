سبعة عروض في «مسرح الطفل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً فعاليات وعروض الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، ويشهد حفل الافتتاح تكريم شخصية المهرجان الفنان عمر غباش، والإعلان عن جائزة جمعية المسرحيين السنوية للفرقة المتميزة، بالإضافة إلى استعراض لجنة تحكيم الكبار التي تتكون من: الدكتور محمود الماجري، أحمد الأنصاري، وليد الزعابي، أمل حويجة، والفنان خليفة التخلوفة، ولجنة تحكيم الأطفال: الريم محمد مبارك عيسى، ومريم يونس عبدالرحمن الفيل، وغلا سيف علي الظاهري، ويتضمن الافتتاح عرض فيلم وثائقي يتضمن تاريخ المهرجان وسيرة ذاتية مقتضبة عن الشخصية المكرمة.

وتشارك في هذه الدورة سبعة عروض مسرحية محلية انتقتها لجنة اختيار العروض من بين عديد الفرق المتقدمة للمشاركة، وسيشاهد جمهور الأطفال في أعقاب حفل الافتتاح مسرحية «المنطاد الطائر» لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني، من تأليف حميد فارس وإخراج الفنان محمد حاجي، وتتواصل العروض وبشكل يومي حتى ختام المهرجان في السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، وبعدها تنتقل العروض نفسها إلى مدينة خورفكان في تقليد سنوي حرصت جمعية المسرحيين على تنفيذه في كل عام.

وقال إسماعيل عبدالله رئيس جمعية المسرحيين رئيس المهرجان بقوله: «المهرجان عرس طفولي سنوي، تنتظره العائلة الإماراتية والمقيمة في الدولة، من أجل رسم الفرحة والابتسامة على وجوه الأطفال، وإرساء القيم والأخلاق في نفوسهم، وبث روح التعاون والتسامح والمحبة في أرواحهم».