شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف درهم وأنظمة كهروضوئية لأصحاب «البيوت المثالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرّمت هيئة كهرباء ومياه دبي أصحاب المنازل الفائزة ضمن الدورة الثالثة من مبادرة «بيتنا مثالي» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع 9 جهات حكومية في دبي، وتهدف إلى تشجيع المتعاملين على اتباع أفضل الممارسات المستدامة في منازلهم.

وكرّم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، الفائزين الثمانية الذين طبقوا أعلى معايير المبادرة في بيوتهم. جاء في المركز الأول أمل المهيري وحصلت على جائزة نقدية بقيمة 50,000 درهم، وفي المركز الثاني علي بلال الجسمي وحصل على 30,000 درهم، وفي المركز الثالث عفراء المهيري وحصلت على 20,000 درهم، وسيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية في بيوت الفائزين من الرابع إلى الثامن ، كما تم خلال الحفل تكريم شركاء المبادرة، بمجوع جوائز بلغ 100 الف درهم

حضر الاحتفال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي؛ وداود الهاجري، مدير عام بلدية دبي؛ وخليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف؛ واللواء خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث والتحري في شرطة دبي.

وقال الطاير إلى أن مبادرة «بيتنا مثالي» حققت أهدافها المتمثلة في تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة انتهاج الممارسات المستدامة، ولاقت إقبالاً ملحوظاً من المتعاملين منذ إطلاقها، حيث شارك هذا العام، 1,830 متعاملاً في الدورة التدريبية الإلكترونية التي نظمتها الهيئة، وهو الأمر الذي يؤكد حرص المتعاملين على اتباع نمط حياة مستدام.

هيئة الصحة

أكد حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن المبادرة أوجدت حافزاً مهماً للتنافس نحو الاستدامة، وتحسين أنماط الحياة ورفع درجة جودتها.

«إقامة» دبي

قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إقامة دبي تعمل ضمن استراتيجيتها للعمل بفاعلية لتصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

شرطة دبي

ثمن اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مبادرة «بيتنا مثالي» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع 9 جهات حكومية، وأكد أن المبادرة تعتبر فريدة من نوعها وتواكب مبادرة «دبي الذكية»

بلدية دبي

Advertisements

قال داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «مبادرة» بيتنا مثالي واحدة من المبادرات المجتمعية المهمة التي أثبتت نجاحاً مميزاً، يُحسب لجميع المشاركين والمساهمين فيها من الدوائر الحكومية والهيئات، ولا سيما أنها تعكس مظاهر ومضمون رفاهية الحياة في دبي.

الدفاع المدني

قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي: «إن العائلة الواعية لشروط السلامة في المنزل، والمدركة لمسؤولياتها المجتمعية الحضارية، هي التي تجعل من بيتها (بيتاً مثالياً)».

«خدمات الإسعاف»

ثمن خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف النتائج الكبيرة لمبادرة «بيتنا مثالي»، وأكد أنها تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة، وتركز على إجراءات الأمن والسلامة في منازل دبي.

«دبي الذكية»

بدورها، قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «بصفتنا الجهة المسؤولة عن قيادة عملية تحول دبي إلى مدينة ذكية ذات مستوى عالمي، فإن هدفنا الأهم هو تعزيز رفاهية وسعادة السكان».

«تنمية المجتمع»

أكد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن تشجيع وتمكين الأفراد والعائلات في إمارة دبي لتبني أنماط حياتية مثالية ومستدامة جهد مشترك يستوجب تعاوناً بين مختلف الجهات.