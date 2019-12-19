«مِراس» تفتتح المخيم الشتوي بأنشطة ترفيهية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح المخيم الشتوي المقدم من «مِراس» للتسلية والترفيه، أبوابه مقدماً للضيوف العديد من الأنشطة ضمن مجموعة من الوجهات الترفيهية في دبي.

ويستهدف المخيم الصيفي من «مِراس» الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاماً متيحاً لهم اختبار تجارب تفاعلية عديدة تساهم في تعزيز مهاراتهم مع مجموعة من الأنشطة في كل من «ذا جرين بلانيت»، ومدينة الألعاب «ماتيل بلاي! تاون»، وسينما «روكسي»، بالإضافة إلى متنزه «لاجونا» المائي في «لا مير».

وانطلق المخيم الشتوي في 16 ديسمبر مستمراً ل 4 أسابيع حتى 9 يناير. وسيكون الأطفال تحت رعاية أفراد فرق العمل المدربين والمتوفرين في كل الوجهات الترفيهية. وتتضمن الأنشطة المميزة استكشاف القبة البيولوجية، وورش الفنون والحرف اليدوية المصنوعة من مواد طبيعية، ولعبة الصيد في طابق الغابات المطيرة ل «ذا جرين بلانيت».