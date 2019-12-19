«شخبوط الطبية» تستقبل المراجعين بالمرحلتين 3و4

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي

بدأت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أخيراً، باستقبال المرضى والمراجعين، ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة للافتتاح التدريجي للمرفق الطبي الجديد، في منطقة المفرق.

تشمل التخصصات الطبية لهاتين المرحلتين، جراحة الفم والوجه والفكين، والمخ والأعصاب والعمود الفقري، والتجميلية، والعظام، وتخصص الأورام وأمراض الدم والروماتيزم، والصحة المهنية العامة، وإعادة التأهيل، وأمراض قلب الأطفال، وجراحة الأطفال، والغدد الصمّ، والأعصاب للأطفال، والحروق، وطب الأطفال العام، وأمراض الروماتيزم، وطب الجلدية.

وأوضحت «صحة»، أنه يتوقع سنوياً علاج 40 ألف مريض في العنابر الداخلية، و 500 ألف في العيادات الخارجية، و180 ألفاً في الطوارئ. مشيرة إلى نقل الكادر الطبي والمرضى من مستشفى المفرق إلى المستشفى الجديد، للعمل في عدد من التخصصات، والذين باشروا عملهم فعلياً، ضمن المرحلتين الأولى والثانية اللتين افتتحتا الشهر الماضي. فيما أعلن عن اتفاقية تعاون بين «صحة» مايو كلينيك العالمية المستوى، لتشغيل المنشأة ضمن خبرات متميزة.

وتتوافر في المدينة 18 غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة، ويتحكم فيها آلياً في جميع المراحل، ومجهزة للنقل المباشر للعمليات بتجهيزها بنظام التصوير والتصويت العالي الجودة، حيث تجرى عمليات التنظير والعمليات الجراحية البسيطة، بمساعدة الروبوت. كما تضم الغرف جهاز التخدير والتنفس الصناعي المتطور أثناء العملية، وجهازاً آلياً «روبوتك» من نوع 850، للجراحات الدقيقة بالمنظار، يتحكم به الطبيب خلال إجراء العملية عن بعد، من دون الحاجة إلى القرب من المريض، وسيستعان بخبير متخصص من بريطانيا، للتعامل معه.

ومن أنواع الجراحات التي يجريها الروبوت أورام البروستات والمسالك البولية والنساء والتوليد والشرايين والأوعية القلبية، واستئصال الأورام، حيث سيخفض مدة الجراحة من 5 ساعات إلى ساعتين.