الإمارات تحتفي بـ «العربية» بـ «مدرسة» و«معجم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت دولة الإمارات باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام، بمبادرتين عالميتين أولاهما توجيه منصة «مدرسة» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق دروس باللغة العربية يستفيد منها 50 مليون طالب عربي، وثانيتهما إعلان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن إطلاق باكورة تحرير المعجم التاريخي للغة العربية الذي يجتهد في إنجازه أكثر من ثلاثمئة عالم وأستاذ.

ففي منصة «مدرسة»، أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الحفاظ على اللغة العربية بحاجة إلى مبادرات أكثر من محاضرات.

وقال سموّه على «تويتر»: «بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، نطلق منهجاً دراسياً متكاملاً للغة العربية، عبر موقع «مدرسة» يضم 1000 فيديو تعليمي، للمراحل الدراسية كافة. موقع مدرسة الأكبر عربياً للتعليم الإلكتروني، واستفاد منه 60 مليون طالب خلال عام واحد. الحفاظ على اللغة العربية، بحاجة إلى مبادرات أكثر من محاضرات».

ومن جانبه أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية في الشارقة عن إطلاق باكورة التحرير المعجمي للمعجم التاريخي للغة العربية الذي يجتهد في إنجازه أكثر من ثلاثمئة عالم وأستاذ وباحث في أنحاء العالم العربي، يعملون بكل تفان وإخلاص، واعداً سموه وبإذن الله تعالى أن يتم في السنة المقبلة إطلاق عدد من أجزاء المعجم التاريخي للغة العربية.

وقال سموه في حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة الألكسو للدراسات اللغوية والمعجمية: «إن اللغة أساس وحدة الأمة، ومرآة حضارتها، وذاكرتها التاريخية، وهي ديوان حكمها وأمثالها، وسجل أشعارها وأخبارها، وتزيد الأمة العربية على غيرها من الأمم أن لغتها هي وعاء للقرآن الكريم، الذي هو مظهر إعجازها، وذروة بلاغتها، وحامل دستورها الخالد».