كلية محمد بن راشد وجامعة الملك سعود تعززان الشراكات الأكاديمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

في حدث يعكس متانة العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، قامت جامعة الملك سعود بزيارة تاريخية إلى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، بوفد رفيع ترأسه الدكتور بدران العمر، مدير الجامعة، لتوقيع اتفاقية بين المؤسستين، وتعزيز التعاون الأكاديمي، الرامي إلى تبادل الخبرات، ودعم مسيرة البحث العلمي والارتقاء بالأداء الحكومي في كل القطاعات.

واستقبل الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، يرافقه البروفيسور رائد عواملة، عميد الكلية، وعدد من قياداتها، الدكتور بدران العمر، والوفد الذي ضم الدكتور خالد الحميزي، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور سعد الغانم، عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور عبد العزيز العتيبي، رئيس قسم الإدارة العامة كلية إدارة الأعمال، والدكتورة عهود الشهيل، مستشارة مدير الجامعة، والدكتور مزيد التركاوي، المشرف على إدارة التعاون الدولي، والتوأمة العلمية العالمية، وخالد القحطاني.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والمساهمة في إثراء البرامج الأكاديمية ودعم الأبحاث العلمية المشتركة الهادفة إلى خلق جيل جديد من الباحثين والأكاديميين القادرين على قيادة الجهود لتنفيذ رؤى وتوجهات حكومتي البلدين الشقيقين.

ووقعت الكلية والجامعة مذكرة تفاهم هدفها تعزيز استفادة الطرفين من الإمكانات الأكاديمية والتعليمية والبحثية.