دردشة في أحابيل التطرف

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هل طويت صفحة التطرف العنيف الذي أريد به تفتيت العالم العربي؟ الغايات الكبرى لم تتحقق، لهذا نرى آمال المخططين معلّقة على لبنان، والعراق بالذات الذي يلوح لهم أسهل انزلاقاً نحو الهاوية.

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حين تشهد شاهدة من أهلها، هيلاري كلينتون، قائلة إن الولايات المتحدة هي التي أنشأت القاعدة و«داعش»، لا يبقى لأحد أن يُبرّئ واشنطن. أمّا الاستدلال بأن جذور التطرف وعللهما مردّها إلى ميراث قرونيّ، وتاريخ حديث مفعم بالاستبداد والتخلّف وانعدام العدالة الاجتماعية، فلا يعني نزاهة الطامعين في الثروات العربية، الذين جنّدوا المرتزقة وسلّحوهم وأمدّوهم بالعتاد والمؤونة برّاً وجوّاً،وأنقذوهم في ساعات الخطر، ونقلوهم إلى القواعد، أو إلى المستشفيات «الإسرائيلية». فهل ميراثنا الثقافي والثغرات الاجتهادية الفقهيّة، هي المسؤولة عن كل القتل والدمار الذي حلّ بالبلاد العربية؟ بداهة، لو كانت تلك الأسباب لها ما يسندها في العقل، لكانت نتيجتها ثورة إيجابية غير عديمة الأخلاق والإنسانية، تؤدي إلى تصحيح الأوضاع.

في أي منطق يجوز أن تكون «داعش» دولة إحراق الأحياء وبيع النساء والأطفال، وتدمير الآثار التاريخية وتهريب التحف الأثرية إلى الأسواق العالمية؟ من جنّد المأجورين من مئة وسبعين بلداً ؟ من درّبهم وسلّحهم ونقلهم جوّاً وبرّاً؟ تسهيلاً للبحث، نسلّم بأن النظام مستبد لم يكن له نظير في الظلم منذ بدء الخليقة، فهل يُعقل أن تكون «داعش» هي منقذ الشعب بحكم «إسلامي» يسوّي البلد بالأرض، ويشرّد الملايين، ويعطل التعليم ويعيد الصحة والاقتصاد إلى العصر الحجري، لكن القتلة يُعالجون في فلسطين المحتلة ويعودهم نتنياهو للاطمئنان على صحتهم؟ في هذه الفاجعة الأمميّة، تنتهز واشنطن الفرصة لإهداء الجولان إلى الغاصبين، وتكافئهم على رعاية «داعش» ودعمها، بتهريب النفط السوريّ إلى «إسرائيل». هل ثورة الشعب السوريّ هي التي رسمت هذه الأهداف السامية؟ طريقة جدلية أخرى: خذ جذور العنف والتطرف في ميراثنا وانفخ فيها من المبالغة لتصبح أضعافاً، فهل تشكل حتى 1% ممّا اقترفه مرتزقة الغرب من الجرائم الوحشية؟ ها هو الإمبراطور أظهر «نزاهة» مقاصده، قال:«أنا أحبّ النفط، وسنقاتل من أجل السيطرة على النفط».

لزوم ما يلزم:النتيجة الطربيّة: محمد عبدالوهاب اشمأزّ من هذا السلوك وأعاد الصياغة:«لمّا انت ناوي تشيل بترول..مش كنت قبل الغزو تقول؟».

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